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Общество

В Сосновоборске отца пятерых детей незаконно лишили пособия

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36-летний житель Сосновоборского района, отец пятерых детей, лишился пособия по безработице. Такое решение вынес местный центр занятости из-за того, что мужчина долго не являлся на перерегистрацию. С 22 июня его сняли с учета и перестали выплачивать деньги.

Прокуратура сочла такое решение незаконным. В Пензенской области с 31 марта по 19 июня для граждан действовал режим самоизоляции, установленный постановлением губернатора, в связи с чем граждане в указанный период не имели возможности самостоятельно явиться в центр занятости.

Более того, в соответствии с постановлением Правительства РФ центры занятости обязаны самостоятельно запрашивать в пенсионном фонде данные, необходимые для перерегистрации граждан. Соответственно, личная явка в центр занятости населения не требовалась.

Прокурор обратился в суд с иском об отмене незаконных приказов, восстановлении мужчины на учете и взыскании задолженности по пособию по безработице.

«Должностные лица районного центра занятости населения добровольно удовлетворили требования прокурора. Мужчина восстановлен на учете, задолженность по пособию в сумме около 40 тысяч рублей ему выплачена», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А почему не наказаны крохоборы из центра занятости? Прокуратуре необходимо вернуться к этому вопросу!

Гость||

Вот так и снижают у нас уровень безработицы!

Имя: Гость
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