В Сосновоборске отца пятерых детей незаконно лишили пособия

25.09.2020 | 12:22

36-летний житель Сосновоборского района, отец пятерых детей, лишился пособия по безработице. Такое решение вынес местный центр занятости из-за того, что мужчина долго не являлся на перерегистрацию. С 22 июня его сняли с учета и перестали выплачивать деньги.

Прокуратура сочла такое решение незаконным. В Пензенской области с 31 марта по 19 июня для граждан действовал режим самоизоляции, установленный постановлением губернатора, в связи с чем граждане в указанный период не имели возможности самостоятельно явиться в центр занятости.

Более того, в соответствии с постановлением Правительства РФ центры занятости обязаны самостоятельно запрашивать в пенсионном фонде данные, необходимые для перерегистрации граждан. Соответственно, личная явка в центр занятости населения не требовалась.

Прокурор обратился в суд с иском об отмене незаконных приказов, восстановлении мужчины на учете и взыскании задолженности по пособию по безработице.

«Должностные лица районного центра занятости населения добровольно удовлетворили требования прокурора. Мужчина восстановлен на учете, задолженность по пособию в сумме около 40 тысяч рублей ему выплачена», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.