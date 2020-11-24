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Общество

В Городище завершены поиски мальчика, который не дошел до школы

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В Пензенской области завершены поиски 11-летнего мальчика, пропавшего утром во вторник, 24 ноября.

Ранее сообщалось, что ребенок, который воспитывается в приемной семье, отправился в школу в Городище, однако до учреждения не дошел. Учительница сообщила об этом матери, а та незамедлительно обратилась в полицию. Ребенка объявили в розыск.

Вечером стало известно, что мальчик нашелся. По словам и. о. старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ Евгении Воеводиной, никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось.

Тем не менее по факту его безвестного исчезновения будет проведена проверка.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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ВТОРНИК-24 НОЯБРЯ

Гость||

Где Шурик????

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