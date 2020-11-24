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Происшествия

Не дошел до школы: в Городище разыскивают 11-летнего мальчика

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В Городище пропал 11-летний школьник Рамиль Тимкаев. Около 7:25 вторника, 24 ноября, мальчик отправился в школу, однако до учреждения так и не дошел.

Об отсутствии ребенка маме сообщила учительница. Женщина немедленно обратилась в полицию.

Как рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального УМВД России, мальчик проживал в приемной семье. О его местонахождении до сих пор нет сведений.

Согласно ориентировке, пропавшему школьнику на вид 10 лет, его рост 150-155 сантиметров, телосложение среднее. У мальчика короткие русые волосы, зеленые глаза, имеется дефект речи.

Ребенок был одет в вязаную шапку-петушок черного цвета с контрастной белой полосой и надписью, темно-синюю куртку с капюшоном и меховой вставкой, темно-синий свитер, белую майку, черные брюки, серые штаны. На ногах - зимние ботинки ярко-песочного цвета на шнурках.

С собой подросток взял черный школьный рюкзак с вертикально расположенной красной надписью «Мерседес». Сотового телефона он не имел.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о Рамиле Тимкаеве, просят позвонить по номерам: 8-841-58-3-31-01, 8-841-58-3-25-19, 8-841-58-3-18-47 или 8-927-363-59-29.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/podslushano058
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Гость||

Где власть была?

Гость||

Гость писал(a):

Где власть была?
на работе

Гость||

24.11.2020 15:50|

Где власть была?

Около 7:25 вторника, 24 ноября, мальчик отправился в школу,

7утра какая власть

Гость||

Гость писал(a):

7утра какая власть
Они бездельничать начинают с 10:00 в лучшем случае с 9:00 !!!

Гость||

Нашелся. жив здоров

Гость||

К папке ездил погостить...

Гость||

Спасибо ВСЕМ!!!

Имя: Гость
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