Банк «Кузнецкий» проводит акцию по карте привилегий

24.11.2020 | 10:54

Банк «Кузнецкий» проводит специальную акцию по бесплатному годовому обслуживанию премиальной карты привилегий.

Для участия в акции клиентам необходимо:

1. Проголосовать за банк «Кузнецкий» на сайте Национальной банковской премии в трех номинациях.

2. Подписаться на официальную страницу @kuzbankofficial в Instagram.

3. Разместить в своем аккаунте креативное фото с друзьями, семьей на фоне любого из офисов банка, либо написать поздравление с 30-летием и обязательно поставить хештег #БанкКузнецкий30.

Карта привилегий MasterCard Gold обладает максимальным набором программ лояльности. Так, при любых покупках по карте ее владельцу возвращается 2% от суммы операций. Еще одним преимуществом является ежемесячное начисление процентов в размере 4% годовых на средства, размещенные на счете карты.

Более подробную информацию о данном продукте можно получить в любом офисе банка, на сайте www.kuzbank.ru или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года - в публичное акционерное общество.

ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.