В Заречном еженедельно регистрируют около 200 заразившихся COVID-19

23.11.2020 | 14:02

В Заречном ситуацию с распространением коронавирусной инфекции назвали стабильной. Как сообщили в администрации города со ссылкой на руководителя межрегионального управления № 59 ФМБА России Людмилу Куликову, еженедельно регистрируется около 200 заразившихся.

Таким образом, специалисты уже четвертую неделю наблюдают плато: нет ни значимого спада заболеваемости COVID-19, ни подъема.

По сообщению регионального оперативного штаба, с начала эпидемии в Заречном выявили 1 327 случаев коронавируса. За минувшую неделю, с 16 по 22 ноября, подтвердили 38 диагнозов.

Ранее сообщалось, что клинико-диагностическая лаборатория МСЧ № 59 в день проводит до 140 тестов на коронавирус. Исследования также делают в учреждении при центре гигиены и эпиднадзора. В день специалисты исследуют около 275 проб. Единственный амплификатор, который имеется в их распоряжении, работает на пределе возможностей.