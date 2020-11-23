Сетевое издание|18+|Понедельник|23 ноя 2020|14:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Заречном еженедельно регистрируют около 200 заразившихся COVID-19

Печать

В Заречном ситуацию с распространением коронавирусной инфекции назвали стабильной. Как сообщили в администрации города со ссылкой на руководителя межрегионального управления № 59 ФМБА России Людмилу Куликову, еженедельно регистрируется около 200 заразившихся.

Таким образом, специалисты уже четвертую неделю наблюдают плато: нет ни значимого спада заболеваемости COVID-19, ни подъема.

По сообщению регионального оперативного штаба, с начала эпидемии в Заречном выявили 1 327 случаев коронавируса. За минувшую неделю, с 16 по 22 ноября, подтвердили 38 диагнозов.

Ранее сообщалось, что клинико-диагностическая лаборатория МСЧ № 59 в день проводит до 140 тестов на коронавирус. Исследования также делают в учреждении при центре гигиены и эпиднадзора. В день специалисты исследуют около 275 проб. Единственный амплификатор, который имеется в их распоряжении, работает на пределе возможностей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

лоси тоже обращаются

Гость||

По Пензенской области в день по 165 человек в среднем, а в Заречном по 200? У кого-то проблемы с математикой или Заречный это не Пензенская область?

Гость||

Да? А оперштаб 5-7 в день, получается около 40. Кто из них врёт?

Гость||

Главная опасность Заречного бешенство. Развозят его по всем городам и весям.

Гость||

Это говорит о том, что этот город нужно открывать и объединять с Пензой. Закрытое социальное пространство тому виной, что эпидемия распространяется там быстрее, чем в Пензе, как в любом лепрозории, в отличии от открытого пространства.

Гость||

Тупые комментаторы - ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте