Оборудование лаборатории Заречного работает на пределе возможностей

12.11.2020 | 09:37

В Заречном клинико-диагностическая лаборатория МСЧ № 59 в день проводит до 140 тестов на коронавирус. Ранее специалисты учреждения исследовали лишь 12 проб.

Анализы на новую инфекцию лаборатория начала делать с 12 октября. По словам заведующей Натальи Кафтаевой, которые приводит портал «Заречье сегодня», сотрудники загружены работой с утра до вечера. В планах увеличить объем тестирования до 200 исследований в день.

Как показали многочисленные анализы, сделанные в лаборатории МСЧ № 59, в городе наряду с коронавирусом циркулируют вирусы парагриппа и ОРВИ.

«В интенсивном режиме по-прежнему работает и бактериологическая лаборатория центра гигиены и эпиднадзора. До пандемии там делали около 800 анализов в год, сейчас - 275 в день», - пишет портал.

Единственный амплификатор, который имеется в учреждении, работает на пределе возможностей.

В лабораториях Заречного тесты на коронавирус не делают всем желающим. Решение об исследовании принимает врач.

Ранее глава Заречного Олег Климанов предупредил об опасности отрицательных тестов.

«Большинство людей, которые болеют ковидной пневмонией, внебольничной пневмонией, у них тесты отрицательные. А у нас люди: давайте делать КТ, давайте делать тест, я хочу!» - пояснил Климанов.

По его словам, ситуации, когда больной по собственной инициативе проходит тестирование в частной клинике и получает отрицательный результат, могут быть опасны. Итоги исследований его успокоят, а в это время у него может развиваться пневмония.