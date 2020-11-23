В Пензе на органе сыграли мелодию из мультфильма «Король Лев»

23.11.2020 | 19:03

Сказки душу лечат, особенно в непростое время. В программу концерта Олеся Кравченко, органист из Москвы, включила музыку Элтона Джона из мультфильма «Король Лев».

Программа называется «От барокко к Диснею». Артистка не ездит по городам с одними и теми же произведениями, старается добавить в концерт изюминки.

«Органисты выбирают программу в соответствии с органом, к которому они едут, поэтому каждый раз по-разному. В этот раз у меня эксперимент. Я решила, что в такое тяжелое время нужно дать людям что-то светлое», - рассказала она.

Орган - инструмент, подобный оркестру, поэтому Олеся Кравченко старается использовать его возможности максимально. Она исполнила отрывок из симфонии Бетховена.

Артистка полна новых задумок, было много времени для творческих поисков. Гастролировать она начала лишь в октябре из-за связанных с вирусом ограничений.