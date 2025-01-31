В некоторых школах Пензы исчезли привычные звонки

31.01.2025 | 17:25

В Пензе почти в десятке школ звонки заменили фрагментами популярных мелодий и классических произведений. Регион присоединился к проекту Минпросвещения РФ «Музыка вместо звонков».

По словам и. о. министра образования Пензенской области Алексея Фомина, в каждом муниципалитете есть школы с техническими возможностями для реализации инициативы. «Мы, безусловно, планируем это осуществить. Мы стремимся внедрить этот опыт в максимальном числе школ каждого муниципалитета», - обозначил он планы.

Алексей Фомин подчеркнул: важно наблюдать за поведением детей и их реакцией на звонок.

«Я понимаю, что звонок - это традиция и дети будут уходить на перемену теперь в более приподнятом настроении. Однако у нас есть ключевой вопрос: как они вернутся на урок. Это также требует внимания, и мы будем смотреть, как лучше организовать этот процесс. Я уверен, что это окажется успешным нововведением», - высказался и. о. министра.

Проект «Музыка вместо звонков» направлен на воспитание гармонично развитой личности и приобщение ребят к музыкальной культуре, сообщили в минобре. С января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены важным датам в истории России и связаны с темами «Разговоров о важном».