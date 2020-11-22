В Пензенской области за сутки коронавирус выявили у 43 детей

22.11.2020 | 13:17

В воскресенье, 22 ноября, региональный оперативный штаб обнародовал статистику новых случаев COVID-19 в области.

За сутки выявили 161 инфицированного. Общее количество заражений достигло 18 912. С начала эпидемии опасный вирус сумели побороть 14 798 человек, 224 скончались.

Новые случаи коронавируса подтвердили в Пензе (92), Нижнеломовском (17), Бессоновском (12) районах, Заречном (6), Пензенском (6), Сердобском (5), Кузнецком (3), Иссинском (3), Колышлейском (3), Земетчинском (3), Бековском (2), Вадинском (2), Мокшанском (2), Шемышейском (1), Башмаковском (1), Малосердобинском (1), Никольском (1) и Каменском (1) районах.

Среди пациентов 43 ребенка. Заразившимся ребятам 17 (семеро), 16 (двое), 15 (двое), 14 (двое), 12, 11, 10, 9 (пятеро), 7, 6 (пятеро), 5 (четверо) лет. Также вирус подтвердили у четырех 4-летних, трех 3-летних, четырех 2-летних и одного годовалого малышей. Всего с начала эпидемии COVID-19 выявили у 1 348 несовершеннолетних.