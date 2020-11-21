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Общество

В ближайшие три года родники Пензенской области внесут в реестр

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Родники не иссякают благодаря людям добрым, живущим в укромных пензенских местах.

В Шемышейском районе раньше была мордовская деревня Ранго-Лисьма. Название населенного пункта происходит от имени источника - «Кричащий родник». Звук бьющей воды до сих пор слышен в радиусе пяти километров.

Место здесь непростое. Из-под березы бьет «ключ для матерей» - его вода помогает в деторождении.

«С другой стороны - «мужской» родник, он бьет из-под сосны. Сосна придает мужчине силу, здоровье», - пояснил житель Шемышейского района.

Совсем недавно забил «ребячий» родничок.

Михаил Мамкаев собирается внести поправки в законы природы и сделать ледяную воду, бьющую из под Шемышейской земли, горячей.

«Крестят маленьких детишек, и хочется сделать детскую купель, чтобы и теплая, и все такое. С планами, как говорится, нельзя распространяться, но мечта большая есть. Площадку уже сделали, навес сейчас строим», - рассказал он.

Все это неспроста. С недавних пор в регионе по-особенному стали относиться к естественным источникам воды.

«По поручению губернатора с 2020 года стартовал совершенно новый региональный проект «Живи, родник!». Программа рассчитана на три года, будет не только составлен реестр родников, но и муниципалитеты при поддержке правительства станут разрабатывать программы по финансированию и обустройству родников, формированию туристических маршрутов», - сообщил врио заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Как известно, жизнь на планете Земля произошла из воды - наверняка родниковой.

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Гость||

А потом сделают платными ? А чо ещё ожидать от тех, кто собирается сделать платным собирание грибов и ягод ?

Гость||

И к каждому роднику лавку церковную в многоконфессиональном государстве?

Имя: Гость
Комментарий:

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