История Пензы: Под горой у памятника Первопоселенцу исчез «святой» родник

12.03.2025 | 07:21

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В наши дни территория за памятником Первопоселенцу сильно изменилась. Раньше здесь из-под горы бил родник, а в XIX веке около него стояла часовня, которая называлась «Живоносный источник».

До середины XVIII века святым родник не считался, местные жители просто брали отсюда воду. Но затем монастырский крестьянин Федор Бочкарев построил тут небольшую деревянную часовню, и источник постепенно обрел иную репутацию. Между тем вряд ли состав воды изменился только из-за того, что сверху появилось культовое сооружение.

Дальше - больше. В 1831 году в Пензе бушевала эпидемия холеры, и даме по имени Параскева Мазырина приснилось, что от страшной хвори избавит икона Пресвятой Богородицы из Преображенской церкви.

Она сходила в храм и взяла там икону. Параскева помолилась, и все ее больные родственники якобы внезапно излечились. Так икона стала невероятно почитаемой, а позже ее перенесли в часовню, которая находилась под горой около современной улицы Кирова.

Церквушку разрушили большевики, сегодня от нее и камня на камне не осталось. Исчез и тот самый «святой» родник. По некоторым данным, его воды по-прежнему текут под землей в ближайший колодец.