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Общество

Двое жителей Пензенской области смогли «завести» сердца незнакомцам

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Во вторник, 28 января, на брифинге в правительстве Пензенской области первый замминистра здравоохранения Марина Воробьева рассказала о случаях, когда участники проекта «Готов к санитарной обороне» смогли применить свои знания на практике и спасти чужие жизни.

Так, одна женщина стала свидетельницей ДТП на трассе. На ее глазах человек вылетел из машины, у него остановилось сердце. «Прошедшая обучение женщина смогла «завести» ему сердце», - сообщила Марина Воробьева.

Еще один случай был на улице в Пензе, также проводилась сердечно-легочная реанимация. «Человеку удалось сохранить жизнь», - подчеркнула первый замминистра.

В заключение она перечислила муниципалитеты Пензенской области, где жители наиболее активны в плане обучения навыкам оказания первой медицинской помощи. Это Малосердобинский, Наровчатский, Кузнецкий, Тамалинский, Бессоновский и Неверкинский районы.

В регионе уже более 81 000 человек (24% от плана) стали участниками проекта «Готов к санитарной обороне». Он действует с сентября, цель - снижение смертности населения от внешних причин (ЧС, химическая атака, ДТП, взрыв газа, внезапная потеря сознания в общественном месте и др.).

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