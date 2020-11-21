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Общество

На набережной Суры планируют устроить каток и поставить горку

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В пятницу, 20 ноября, в администрации Пензы обсудили подготовку города к Новому году и Рождеству. В частности, рассматривалась возможность устройства катка на набережной реки Суры, в районе кафе «Берег».

В ближайшее время место осмотрит комиссия, которая решит, можно ли залить площадку, а также организовать освещение и звуковое сопровождение.

Помимо этого, на набережной установят горку для катания. Кроме того, деревянные горки появятся в скверах «Копилка пословиц» и Бессмертного полка, в Могилевском дворике.

В сквере «Копилка пословиц» планируют установить детские аттракционы.

Также на совещании было озвучено, что Фонтанную, Театральную, Соборную площади украсят световые фигуры, а площадь Ленина - инсталляции «2021».

«По традиции домик Деда Мороза займет свое место на центральной площади города», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

У нас сейчас уже по всей Пензе каток...

Гость||

Куда засунут фонарь дырявому Иван-коню,на фонтанке?

Гость||

Начинается.. Проблем больше нет.Катки, хоккей

Гость||

А массовые мероприятия запрещены.

Гость||

Прям по Суре пусть народ катается. Прорубь только посередине надо сделать.

Гость||

10:20, туда.

Гость||

Гость писал(a):

А массовые мероприятия запрещены.
Если очень хочется, то можно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В частности, рассматривалась возможность устройства катка на набережной реки Суры, в районе кафе «Берег».
Идиотизм зашкаливает.А как виселицы украшать будут?

Гость||

10:42, нарядно. Праздник же.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
В частности, рассматривалась возможность устройства катка на набережной реки Суры, в районе кафе «Берег».
Идиотизм зашкаливает.А как виселицы украшать будут?
А для кого виселицы.

Имя: Гость
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