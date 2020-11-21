На набережной Суры планируют устроить каток и поставить горку

21.11.2020 | 10:06

В пятницу, 20 ноября, в администрации Пензы обсудили подготовку города к Новому году и Рождеству. В частности, рассматривалась возможность устройства катка на набережной реки Суры, в районе кафе «Берег».

В ближайшее время место осмотрит комиссия, которая решит, можно ли залить площадку, а также организовать освещение и звуковое сопровождение.

Помимо этого, на набережной установят горку для катания. Кроме того, деревянные горки появятся в скверах «Копилка пословиц» и Бессмертного полка, в Могилевском дворике.

В сквере «Копилка пословиц» планируют установить детские аттракционы.

Также на совещании было озвучено, что Фонтанную, Театральную, Соборную площади украсят световые фигуры, а площадь Ленина - инсталляции «2021».

«По традиции домик Деда Мороза займет свое место на центральной площади города», - сообщили в пресс-службе мэрии.