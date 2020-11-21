На набережной Суры планируют устроить каток и поставить горку

В пятницу, 20 ноября, в администрации Пензы обсудили подготовку города к Новому году и Рождеству. В частности, рассматривалась возможность устройства катка на набережной реки Суры, в районе кафе «Берег».
В ближайшее время место осмотрит комиссия, которая решит, можно ли залить площадку, а также организовать освещение и звуковое сопровождение.
Помимо этого, на набережной установят горку для катания. Кроме того, деревянные горки появятся в скверах «Копилка пословиц» и Бессмертного полка, в Могилевском дворике.
В сквере «Копилка пословиц» планируют установить детские аттракционы.
Также на совещании было озвучено, что Фонтанную, Театральную, Соборную площади украсят световые фигуры, а площадь Ленина - инсталляции «2021».
«По традиции домик Деда Мороза займет свое место на центральной площади города», - сообщили в пресс-службе мэрии.
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