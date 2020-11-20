Стало известно число новых носителей COVID-19 в области

20.11.2020 | 11:01

В Пензенской области продолжает расти число носителей коронавируса. В пятницу, 20 ноября, данные о новых случаях заражения предоставил портал стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в регионе было поставлено 163 диагноза. Их общее количество теперь равняется 18 584.

Накануне оперштаб сообщил о 223-й жертве коронавируса в Пензенской области. Ей стала женщина 1960 года рождения. Здоровыми назвали 247 пациентов. Общее число выписанных пациентов достигло 14 314.

В России за сутки выявлено 24 318 случаев COVID-19 в 85 регионах, 5 923 (24,4%) из них - у контактных лиц без клинических проявлений болезни.