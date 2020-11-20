Сетевое издание|18+|Пятница|20 ноя 2020|12:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Стало известно число новых носителей COVID-19 в области

Печать

В Пензенской области продолжает расти число носителей коронавируса. В пятницу, 20 ноября, данные о новых случаях заражения предоставил портал стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в регионе было поставлено 163 диагноза. Их общее количество теперь равняется 18 584.

Накануне оперштаб сообщил о 223-й жертве коронавируса в Пензенской области. Ей стала женщина 1960 года рождения. Здоровыми назвали 247 пациентов. Общее число выписанных пациентов достигло 14 314.

В России за сутки выявлено 24 318 случаев COVID-19 в 85 регионах, 5 923 (24,4%) из них - у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Урааа, мы на платЕ!!!

Гость||

Россия в целом бьет рекорды роста. Пензенская область удерживает коронавирус на минимуме, как и прожиточный минимум для пенсионеров.

Гость||

Молодцы, "умеют работать"!!!

Гость||

Пока Собянин болтает о скорой победе над пандемией, в Пензенской области ее победили. Белозерцеву слава!

Гость||

Скоро можно будет сравнить данные оперштаба с данными Росстата, и тогда все встанет на свои места.

Гость||

Дурачок пришёл комментировать опять.

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок пришёл комментировать опять.
А зачем же ты пришел? Уходи.

Гость||

Отнеситесь к этому с пониманием.Главное, есть понимание того, что нужно делать и как нужно делать. Без раскачки. Нужен рывок. И прорыв. И мы в пятерке крупнейших экономик мира, уже к концу года.

Гость||

За то губера медалью наградили в минстрое за выполнение программы БКД ! Бордюры министру новому понравились и кентавр дырявый !!!

Гость||

А окна дырявые в Юности, где дети занимаются( вчера писали) показать министру забыли, наверное.

Гость||

а где тот кому вирус не опасен? Не заболел случайно?

Гость||

Вирус в голове. Как и большинство болячек

Гость||

Если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться. Если проблему решить нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно.

Гость||

Неужели кто-то верит этим цифрaм?

Гость||

Гость писал(a):

а где тот кому вирус не опасен? Не заболел случайно?
я здесь. И вирус по-прежнему не опасен для подавляющего большинства. Просто бесполезно убеждать в этом закашмаренных баранов в масках

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте