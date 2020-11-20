Подросток получил электроожог в парке на ул. Центральной

20.11.2020 | 12:26

В Пензе попытка срезать электрокабель на улице Центральной закончилась для 15-летнего подростка несчастным случаем.

Инцидент произошел на трансформаторной подстанции, которая располагается в здании, закрытом на реконструкцию, в парке «Союз». Юный пензенец вооружился ножовкой по металлу и решил поживиться.

В итоге произошло короткое замыкание. Подросток получил электроожог правой и левой кистей, предплечий и волосистой части головы. Юношу госпитализировали, рассказала порталу PenzaInform.ru старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Проведенная проверка показала, что ЧП произошло из-за подрядчика, который проводил ремонт в здании и не организовал его охрану. Директору организации внесли представление об устранении нарушений.

Всего в регионе прокуратура выявила 144 опасных для жизни и здоровья детей объектов. Это прежде всего заброшенные здания, подлежащие сносу, куда беспрепятственно проникают подростки и другие лица.

Всего сотрудники надзорного органа нашли 31 подобное нарушение законодательства и направили 32 акта прокурорского реагирования. Исполнение требований закона в указанной сфере находится на контроле прокуратуры региона.