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Общество

Подросток получил электроожог в парке на ул. Центральной

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В Пензе попытка срезать электрокабель на улице Центральной закончилась для 15-летнего подростка несчастным случаем.

Инцидент произошел на трансформаторной подстанции, которая располагается в здании, закрытом на реконструкцию, в парке «Союз». Юный пензенец вооружился ножовкой по металлу и решил поживиться.

В итоге произошло короткое замыкание. Подросток получил электроожог правой и левой кистей, предплечий и волосистой части головы. Юношу госпитализировали, рассказала порталу PenzaInform.ru старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Проведенная проверка показала, что ЧП произошло из-за подрядчика, который проводил ремонт в здании и не организовал его охрану. Директору организации внесли представление об устранении нарушений.

Всего в регионе прокуратура выявила 144 опасных для жизни и здоровья детей объектов. Это прежде всего заброшенные здания, подлежащие сносу, куда беспрепятственно проникают подростки и другие лица.

Всего сотрудники надзорного органа нашли 31 подобное нарушение законодательства и направили 32 акта прокурорского реагирования. Исполнение требований закона в указанной сфере находится на контроле прокуратуры региона.

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Гость||

премию дарвина этому умнику)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

проверка показала, что ЧП произошло из-за подрядчика, который проводил ремонт в здании и не организовал его охрану. Директору организации внесли представление об устранении нарушений.
Странно. Надо было лет 5 зарядить строго режима за покушение на жизнь несовершеннолетнего. И кстати, почему не привлечены к ответственности педагоги учебного заведения, которое посещал этот прекрасный юноша?

Гость||

Виноват вор подросток. Хватит сваливать вину на других, хватит искать вину там, где виновата жадность, вороватость, дебелость. Парень получил по заслугам. Его туда не посылали воровать . Пусть скажет спасибо что не насмерть.

Гость||

Теперь надо оплатить лечение подростку, и реабилитацию после психологической травмы, где-нибудь на Кипре. Быдлячок заинькой был.

Гость||

Взрослый, пусть не лезет, куда не надо! воровать вздумал.

Гость||

Зачем подросток туда полез?Разве ему родители не обьяснили,что воровать нельзя?Родителей нужно привлечь за плохое воспитание сына!

Гость||

его нужно возить по школам и показывать детям чтобы знали как нехорошо резать кабель... не отключив его от сети )))

Гость||

Оригинально... 15летний воровать пошел, а виноват подрядчик. Это что за дурь?

Имя: Гость
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