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Общество

Пензенцы высказались по поводу праздничного украшения города

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В Пензе увеличилось количество потребляемой электроэнергии - в городе начали включать праздничную иллюминацию. Яркими огнями засверкали еще не все улицы и проспекты областного центра, но то, что главный зимний праздник не за горами, уже чувствуется. Хотя фактически до него еще шесть недель.

«Я считаю, что очень вовремя начали украшать, потому что поднимает настроение. Первый раз вижу, чтобы вообще Пензу украшали красиво к Новому году. Все центральные улицы украшены, иллюминация. Молодцы», - отметил молодой человек.

«Очень красиво. Мне нравится - сразу новогоднее настроение», - рассказала девочка.

«Я думаю, что надо. Нам и так грустно, а это радости прибавит», - пояснила женщина.

«Я была в Татарстане, город Альметьевск. Он весь огнями сияет, такой красивый город! Идешь и радуешься. Вот и Пенза такая была бы...» - рассказала пенсионерка.

«Это классно! Новогоднее настроение поднимается, так что пусть украшают», - подчеркнула пензячка.

Однако яркая иллюминация на городских улицах не всем пришлась по душе.

«Как-то рано еще для праздника», - заявила прохожая.

«Столько людей болеет, вообще никакого настроения новогоднего нет. Считаем, что надо готовиться, но не так, чтобы были опять массовые, а потом заболеть и продлить эту пандемию. Надо с ней заканчивать», - предложила женщина.

Традиционно активное участие в праздничном оформлении улиц Пензы принимают бизнесмены. Из городского бюджета деньги тоже выделяются. В 2020 году на это потратят более двух миллионов рублей.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 2020 году на это потратят более двух миллионов рублей.
зачем? Женщина же сказала, не надо ничего украшать, а то народ еще собираться будет... Закупите на эти деньги лекарства в аптеки! Всем здоровья!

Гость||

Зрелищ- нате, хлеба -нет.

Гость||

Верно, не до украшений, скромнее надо быть , экономнее, коль деньги лишние есть потратить на подарки сиротам, одиноким пенсионерам.

Змей Горыныч||

Гость писал(a):

Верно, не до украшений, скромнее надо быть , экономнее, коль деньги лишние есть потратить на подарки сиротам, одиноким пенсионерам.
Чтобы бабло появилось, надо раскулачить сами знаете, каких людей. А не на городских украшениях экономить.

Без праздничной обстановки и в депру впасть можно. Кому от этого лучше?

Гость||

Благодарим за то что идею украсить город поддержали. Очень красиво, настроение нужно поднимать из за не хватки эндорфинов( гормона радости) люди ещё больше впадают в уныние и заболевают. Радости всем Пензенцам в этом году!

Гость||

Какое ещё праздничное настроение? В этом году его нет от слова совсем, тем более в такую непонятную погоду и в связи с ситуацией в городе и стране в целом. Вот снег выпадает - может хоть ощущение что зима пришла появится, а праздники как-то весь год такое ощущение что проходили мимо.

Гость||

праздники как ритуалы какие то стали, по сути радости уже нет а причиндалы каждый год одни и те же выставляют

Гость||

хоть что то позитивное в нашем городе,я только за

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