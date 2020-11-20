Пензенцы высказались по поводу праздничного украшения города

20.11.2020 | 18:24

В Пензе увеличилось количество потребляемой электроэнергии - в городе начали включать праздничную иллюминацию. Яркими огнями засверкали еще не все улицы и проспекты областного центра, но то, что главный зимний праздник не за горами, уже чувствуется. Хотя фактически до него еще шесть недель.

«Я считаю, что очень вовремя начали украшать, потому что поднимает настроение. Первый раз вижу, чтобы вообще Пензу украшали красиво к Новому году. Все центральные улицы украшены, иллюминация. Молодцы», - отметил молодой человек.

«Очень красиво. Мне нравится - сразу новогоднее настроение», - рассказала девочка.

«Я думаю, что надо. Нам и так грустно, а это радости прибавит», - пояснила женщина.

«Я была в Татарстане, город Альметьевск. Он весь огнями сияет, такой красивый город! Идешь и радуешься. Вот и Пенза такая была бы...» - рассказала пенсионерка.

«Это классно! Новогоднее настроение поднимается, так что пусть украшают», - подчеркнула пензячка.

Однако яркая иллюминация на городских улицах не всем пришлась по душе.

«Как-то рано еще для праздника», - заявила прохожая.

«Столько людей болеет, вообще никакого настроения новогоднего нет. Считаем, что надо готовиться, но не так, чтобы были опять массовые, а потом заболеть и продлить эту пандемию. Надо с ней заканчивать», - предложила женщина.

Традиционно активное участие в праздничном оформлении улиц Пензы принимают бизнесмены. Из городского бюджета деньги тоже выделяются. В 2020 году на это потратят более двух миллионов рублей.