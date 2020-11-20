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Общество

Пензенцы поборются за награды чемпионата «Абилимпикс»

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Молодые люди - надежда области на победу в VI Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Студент медколледжа Роман Лазаренко стал лучшим на региональном этапе. В компетенции «Зубной техник» ему предстоит состязаться теперь уже на всероссийском уровне. Пока он тренируется.

«Я мечтал об этой профессии, хотел поступить и поступил. Людям буду помогать, чтобы у них была красивая улыбка», - рассказал молодой человек.

Подопечные Анастасии Озеровой оттачивают свое профессиональное мастерство в компетенции «Медицинский и лабораторный анализ». Девушки изучают содержимое пробирок под микроскопом.

«Данная площадка является тренировочной для члена национальной сборной Володиной Юлии, которая примет участие в международном чемпионате «Абилимпикс» в 2022 году», - сообщила преподаватель Анастасия Озерова.

Всероссийский этап впервые пройдет в очно-дистанционном формате с 23 по 29 ноября.

«В чемпионате принимает участие 81 субъект Российской Федерации. Команда Пензенской области в составе 15 человек будет соревноваться в восьми компетенциях национального чемпионата», - отметила главный специалист-эксперт управления министерства образования области Дарья Малышева.

В 2019 году на «Абилимпиксе» представители области завоевали восемь наград: шесть золотых, серебряную и бронзовую медали.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Для ребят с ОВЗ больше рабочих мест должно быть.

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