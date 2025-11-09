Эксперты рассказали о процедуре замены водительских прав с 2026 года

С 1 января 2026 года в России прекратят автоматически продлевать водительские права. Автомобилистам придется обновлять документ в общем порядке.
Чтобы удостоверение с истекшим сроком вновь стало действительным, необходимо будет пройти медкомиссию и уплатить госпошлину в размере 4 000 рублей, сообщили эксперты портала «Объясняем.РФ».
При этом обладатели прав, срок действия которых подойдет к концу до 2026-го, смогут пользоваться ими еще 3 года. К примеру, вместо 31 декабря 2025-го удостоверения будут годными до 31 декабря 2028-го.
«Важно! Поменять права можно заранее, а ездить с просроченными нельзя - за это предусмотрен штраф от 5 000 до 15 000 рублей», - подчеркнули специалисты.
Автоматическое продление удостоверений в России вводили, чтобы снизить административную нагрузку на граждан и бизнес, так как большая часть выдач происходит по причине замены по истечении срока.
