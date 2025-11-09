Общество

10 ноября пензенцев ждет туманный и дождливый день

Печать
Telegram

В понедельник, 10 ноября, в Пензенской области будет туманно и дождливо. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут 0...+5 градусов. Днем температура поднимется до +9, к вечеру опустится до +5.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 12 метров в секунду.

Местами возможен небольшой дождь и туман с видимостью 500 и менее метров.

10 ноября в народном календаре день Параскевы Пятницы. Предки верили - сухая погода предвещает холодную весну, а утренний туман сулит скорое потепление.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети