10 ноября пензенцев ждет туманный и дождливый день

В понедельник, 10 ноября, в Пензенской области будет туманно и дождливо. Прогноз дали в Приволжском УГМС.
Ночью столбики термометров покажут 0...+5 градусов. Днем температура поднимется до +9, к вечеру опустится до +5.
Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 12 метров в секунду.
Местами возможен небольшой дождь и туман с видимостью 500 и менее метров.
10 ноября в народном календаре день Параскевы Пятницы. Предки верили - сухая погода предвещает холодную весну, а утренний туман сулит скорое потепление.
