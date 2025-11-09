10 ноября пензенцев ждет туманный и дождливый день

09.11.2025 | 15:48

В понедельник, 10 ноября, в Пензенской области будет туманно и дождливо. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут 0...+5 градусов. Днем температура поднимется до +9, к вечеру опустится до +5.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 12 метров в секунду.

Местами возможен небольшой дождь и туман с видимостью 500 и менее метров.

10 ноября в народном календаре день Параскевы Пятницы. Предки верили - сухая погода предвещает холодную весну, а утренний туман сулит скорое потепление.