В Пензенской области коронавирусом заразились еще 165 человек

19.11.2020 | 10:41

В Пензенской области продолжают фиксировать новые случаи коронавирусной инфекции. Последние данные о заболеваемости обнародовал в четверг, 19 ноября, портал стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в регионе подтвердилось 165 диагнозов COVID-19. Таким образом, количество зараженных с начала пандемии достигло 18 421.

Выздоровели 14 067 пациентов, оперштаб сообщил о 222 смертях. Так, 18 ноября стало известно об уходе из жизни мужчины 1964 года рождения.

В России за последние сутки зарегистрировано 23 610 случаев COVID-19 в 85 регионах, 6 078 (25,7%) из них - у контактных лиц без клинических проявлений болезни.