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Общество

В Пензенской области коронавирусом заразились еще 165 человек

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В Пензенской области продолжают фиксировать новые случаи коронавирусной инфекции. Последние данные о заболеваемости обнародовал в четверг, 19 ноября, портал стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в регионе подтвердилось 165 диагнозов COVID-19. Таким образом, количество зараженных с начала пандемии достигло 18 421.

Выздоровели 14 067 пациентов, оперштаб сообщил о 222 смертях. Так, 18 ноября стало известно об уходе из жизни мужчины 1964 года рождения.

В России за последние сутки зарегистрировано 23 610 случаев COVID-19 в 85 регионах, 6 078 (25,7%) из них - у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

В России скакнуло почти на 3000. В Пензе все ровно.

Гость||

Даже смешно от такой стабильности...

Гость||

В соседних областях растёт и только в Пензенской области стабильность.

Гость||

Белозерцев, часом, едет в Москву в понедельник не на место начштаба по борьбе с короной - Мишустина? Тот явно не справляется, как и Собянин. Ну а Никишин заменит если не Голикову, то Мурашку.

Гость||

Зато Белозерцев выздоровел

Гость||

Зато вчера красиво на всех федеральных каналах рапортовали , как у нас в стране понижение пошло !!! Дебилы !

Гость||

А вот и министр иностранных дел подоспел.)

Гость||

Судя по сегодняшнему резкому приросту по России все губернаторы вняли вчерашнему указанию Путина не приукрашивать картину с заболеваемостью, не давать благостные отчеты. Все, кроме одного.

Гость||

Наш - он особенный...)

Гость||

Нашему Путин не писан.

Гость||

Тогда подпишет...

Гость||

Я вообще не понимаю, как люди терпят этот лохотрон под названием статистика. Начиная с весны, нам постоянно втирают какую то дичь: вируса нет, он к нам не придет, мы вышли на плато, мы изобрели вакцину, все скоро закончится , заболеваемость идет на спад, ограничение больше не будет, дистанционного обучения не будет и тд. При этом еще дают дикие, даже близко не похожие на правду цифры. Что мы видим в реальности? Все вокруг болеют, больницы переполнены, морги забиты. Кароче, пипец,,,

Гость||

Стабильность и ещё раз стабильность!

Гость||

У нас особый путь, толстопятый))

Гость||

Такое впечатление, что в Пензе в администрации одни глупцы.Ну, сами бы подумали, что не может так быть +- 1-2 человека в день.

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Имя: Гость
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