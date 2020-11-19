В Каменском районе закрыли сельский магазин за отсутствие дезинфекции

19.11.2020 | 17:39

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Пензенской области провели внеплановую проверку магазина «Капитан» в селе Кобылкино Каменского района, чтобы посмотреть, как там соблюдается режим повышенной готовности.

Проверяющие обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Как пояснили в пресс-службе управления, в сельском магазине отсутствовала «организация мероприятий, направленных на разрыв механизма передачи инфекции».

В торговой точке не проводились дезинфекция оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха.

Дело владельца магазина рассмотрел Каменский городской суд. В итоге работа магазина «Капитан» приостановлена на 90 суток.