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Общество

В Каменском районе закрыли сельский магазин за отсутствие дезинфекции

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Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Пензенской области провели внеплановую проверку магазина «Капитан» в селе Кобылкино Каменского района, чтобы посмотреть, как там соблюдается режим повышенной готовности.

Проверяющие обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Как пояснили в пресс-службе управления, в сельском магазине отсутствовала «организация мероприятий, направленных на разрыв механизма передачи инфекции».

В торговой точке не проводились дезинфекция оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха.

Дело владельца магазина рассмотрел Каменский городской суд. В итоге работа магазина «Капитан» приостановлена на 90 суток.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Магазин-то хоть не единственным был в селе?

Гость||

ЕДИНСТВЕННЫЙ, ГЕНОЦИД ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Гость||

Его не закрывать надо было, а рассказать и показать, как правильно дезинфицировать, какие меры ещё можно принять. В Пензе не приходилось слышать, чтобы закрыли магазин какой-нибудь.

Гость||

И снова Каменка и ее район

Гость||

И кому от этого лучше стало? Идиоты. Надо было разъяснить, каким образом надо провести дезинфекцию. Теперь три месяца люди будут без работы и без денег

Гость||

Идиоты

Гость||

Вот вы тупые... Каждый день приезжает УАЗик буханка с прицепом из Кикино.. И ездит по району.. Прибыль охеренная.. Так что скоро закроются ещё пару магазов. Ничего личного, просто конкуренция.. У кого есть брат у того и блат

Гость||

Лучше стало бизнес женщине из Кикино. Да и бабушки, бабайлар довольны. Говорят всегда свежие привозите, закрыть надо местных.. Просрочки торгуют

Имя: Гость
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