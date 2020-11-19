Сетевое издание|18+|Четверг|19 ноя 2020|11:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Сердобчанин отправится в колонию за попытку подкупить полицейского

Печать

64-летний житель Сердобска, неоднократно побывавший в местах лишения свободы (в последний раз - за нанесение тяжкого вреда здоровью), вновь отправится за решетку, теперь уже за попытку подкупить полицейского.

Утром 17 октября к мужчине пришла его племянница. Между родственниками вспыхнула ссора, и сердобчанин избил женщину. Она обратилась в полицию, и вскоре к ее дому подъехал участковый уполномоченный, который предложил пострадавшей отвезти ее на экспертизу, чтобы зафиксировать побои.

В этот момент к дому подошел агрессор-дядя. Он сел в служебную машину и положил на водительское сиденье 21 тысячу рублей, надеясь таким образом замять дело. Однако полицейский вызвал коллег. Стражи порядка задержали рецидивиста.

Мужчина полностью признал вину. Учитывая прежние судимости, его приговорили к одному году колонии строгого режима.

«Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте