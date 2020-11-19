Сердобчанин отправится в колонию за попытку подкупить полицейского

19.11.2020 | 10:56

64-летний житель Сердобска, неоднократно побывавший в местах лишения свободы (в последний раз - за нанесение тяжкого вреда здоровью), вновь отправится за решетку, теперь уже за попытку подкупить полицейского.

Утром 17 октября к мужчине пришла его племянница. Между родственниками вспыхнула ссора, и сердобчанин избил женщину. Она обратилась в полицию, и вскоре к ее дому подъехал участковый уполномоченный, который предложил пострадавшей отвезти ее на экспертизу, чтобы зафиксировать побои.

В этот момент к дому подошел агрессор-дядя. Он сел в служебную машину и положил на водительское сиденье 21 тысячу рублей, надеясь таким образом замять дело. Однако полицейский вызвал коллег. Стражи порядка задержали рецидивиста.

Мужчина полностью признал вину. Учитывая прежние судимости, его приговорили к одному году колонии строгого режима.

«Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.