Олега Фомина оставили под домашним арестом еще на 2 месяца

20.10.2025 | 11:29

Первомайский районный суд продлил домашний арест известному предпринимателю, бывшему депутату городской думы (IV и V созывов), собственнику компании «Дилижанс» Олегу Фомину. Заседание состоялось в пятницу, 17 октября.

Олег Фомин останется под домашним арестом еще на 2 месяца - до 19 декабря включительно, сообщили в пресс-службе суда.

Его задержали 20 июня по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере в отношении муниципального имущества (предположительно, дело связано со СМУП «Пензалифт»).

По версии следствия, к совершению преступления обвиняемый привлек конкурсного управляющего муниципального предприятия - собственника имущества. Последнего также задержали вместе с двумя юристами, которые подготовили и направили в суд документы об инициировании процедуры банкротства МУП.

24 июня по решению Первомайского районного суда Олег Фомин был взят под стражу, однако 4 июля после возмещения ущерба городу в размере 16 млн рублей областной суд, куда поступила апелляция, изменил меру пресечения: бизнесмена перевели под домашний арест до 19 августа.

Но, как только Фомин вышел за ворота СИЗО, его на глазах адвоката опять задержали силовики - в рамках другого уголовного дела о мошенничестве, сумма ущерба по которому составляет более 160 млн рублей.

При избрании меры пресечения по этому делу 8 июля было принято решение об отказе в заключении Фомина под стражу и содержании под домашним арестом до 19 августа. 16-го августа суд продлил этот срок до 19 октября.