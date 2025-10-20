Пензенца осудили за сообщение о минировании торгового центра

20.10.2025 | 15:11

В Пензе вынесли приговор 25-летнему местному жителю, заявившему о минировании одного из торговых центров. Его признали виновным в заведомо ложном сообщении о теракте.

Молодой человек сделал несколько звонков в дежурную службу регионального управления ФСБ России, утверждая, что здание ТЦ должно взорваться.

После этого на место, как полагается, выехали специалисты. Они проверили объект и выяснили, что угрозы для жизни работников и посетителей нет.

Личность звонившего удалось установить. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ленинский районный суд приговорил пензенца к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, уточнили в ФСБ.