Психиатры-наркологи готовы помогать пензенцам круглосуточно

19.11.2020 | 17:35

В Пензе врачи - психиатры-наркологи областной наркологической больницы будут круглосуточно консультировать жителей региона по вопросам наркомании и алкогольной зависимости. Горячая линия в медучреждении работает в рамках месячника «Сурский край - без наркотиков!».

Специалисты расскажут позвонившим о профилактике, диагностике, лечении наркомании и алкоголизма.

«Кроме того, если вы хотите понимать, как распознать симптомы употребления наркотиков у ребенка, хотите помочь своему ребенку противостоять давлению со стороны сверстников, сказать твердое нет, если хотите научиться вести себя в ситуации, когда ребенок начал употреблять наркотические вещества, и разобраться в причинах, по которым ребенок начал употреблять наркотики, звоните на бесплатную горячую линию», - обратились к жителям области в пресс-службе регионального минздрава.

Звонки на номер 45-49-79 принимаются круглосуточно и являются бесплатными.

Кроме того, психиатры-наркологи проконсультируют всех желающих в диспансерно-поликлиническом отделении больницы.

«Также в ходе акции будут работать телефоны горячей линии прокуратуры области 8 (8412)-523-523 и телефон доверия УМВД России по Пензенской области 8 (8412)-59-10-10, позвонив по которым можно сообщить информацию о фактах распространения, хранения, изготовления, перевозки наркотических средств и психотропных веществ», - напомнили в минздраве.

Акция «Сурский край - без наркотиков!» стартовала 16 ноября и продлится до 13 декабря.