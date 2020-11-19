Сетевое издание|18+|Четверг|19 ноя 2020|19:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Психиатры-наркологи готовы помогать пензенцам круглосуточно

Печать

В Пензе врачи - психиатры-наркологи областной наркологической больницы будут круглосуточно консультировать жителей региона по вопросам наркомании и алкогольной зависимости. Горячая линия в медучреждении работает в рамках месячника «Сурский край - без наркотиков!».

Специалисты расскажут позвонившим о профилактике, диагностике, лечении наркомании и алкоголизма.

«Кроме того, если вы хотите понимать, как распознать симптомы употребления наркотиков у ребенка, хотите помочь своему ребенку противостоять давлению со стороны сверстников, сказать твердое нет, если хотите научиться вести себя в ситуации, когда ребенок начал употреблять наркотические вещества, и разобраться в причинах, по которым ребенок начал употреблять наркотики, звоните на бесплатную горячую линию», - обратились к жителям области в пресс-службе регионального минздрава.

Звонки на номер 45-49-79 принимаются круглосуточно и являются бесплатными.

Кроме того, психиатры-наркологи проконсультируют всех желающих в диспансерно-поликлиническом отделении больницы.

«Также в ходе акции будут работать телефоны горячей линии прокуратуры области 8 (8412)-523-523 и телефон доверия УМВД России по Пензенской области 8 (8412)-59-10-10, позвонив по которым можно сообщить информацию о фактах распространения, хранения, изготовления, перевозки наркотических средств и психотропных веществ», - напомнили в минздраве.

Акция «Сурский край - без наркотиков!» стартовала 16 ноября и продлится до 13 декабря.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте