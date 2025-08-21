Сетевое издание|18+|Четверг|21 авг 2025|11:26
В Пензе задержали молодых владельцев наркошопа

Пензенские полицейские задержали трех владельцев наркошопа, зарабатывавших на чужой зависимости.

Машину с двумя 30-летними горожанами остановили на улице 65-летия Победы. В багажнике полицейские обнаружили 29 свертков в изоленте, стеклянную банку с порошкообразным веществом и пластиковую с марихуаной. А еще пустые гриппер-пакеты и электронные весы. Все было изъято и отправлено на исследование.

В Пензе задержали молодых владельцев наркошопа

Выяснилось, что в составе порошка было производное клефедрона массой более 100 граммов.

«В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции на территории Нижнеломовского района был задержан третий участник преступной группы», - сообщили в областном УМВД РФ.

Им оказался 28-летний житель Пензы.

Подельники рассказали, что в начале этого года создали наркошоп и стали продавать запрещенные вещества через тайники-закладки. Изъятое полицейскими они тоже хотели сбыть бесконтактным способом на территории Пензы.

В Пензе задержали молодых владельцев наркошопа

Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. Их заключили под стражу.

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
