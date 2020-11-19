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Общество

Пензенских детей стали учить держаться на плаву в мороз

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Чтобы ребенку не утонуть в летний зной, нужно уметь держаться на плаву в мороз. Это одна из целей национального проекта «Образование», которая поддерживается губернатором Пензенской области. Программу назвали «Корабельная команда».

«Обучить плавать и всем остальным навыкам, которые пригодятся именно в летнее время, чтобы сохранить здоровье и жизнь - это главное», - отметил директор Центра детского (юношеского) технического творчества г. Пензы Евгений Деркачев.

В рамках запуска федерального проекта в центре прошли мастер-классы на темы «История мореплавания», «Средства спасения».

«Между ногами обязательно должен быть страховочный пояс: когда падаешь с высоты и уходишь в воду, то у тебя жилет может слететь, потому что руки поднимутся», - пояснил педагог дополнительного образования Владислав Терехин.

Особая тема для будущих морских волков - запутать веревку. Это может спасти чью-то жизнь.

«Корабельная команда» с берегов Суры пополняется новыми матросами, как и материально-техническая база центра детского (юношеского) технического творчества.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Когда на практике отрабатывать будут ?

Гость||

На удаленке, как это возможно? Где можно в мороз на удаленке продержаться на плаву?

Имя: Гость
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