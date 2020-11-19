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Общество

Пензенские школьники-миллионеры рассказали о победивших проектах

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Анастасия Филькина и Всеволод Ершов стали миллионерами несмотря на то, что учатся в одиннадцатом классе. Деньги они заработали своим трудом, точнее умом, попав в число победителей всероссийского конкурса «Большая перемена». Его финал прошел в «Артеке».

Анастасия представила экологический проект, который реально воплотить в жизнь.

«Вы покупаете мусор, допустим, из всей Пензы, отправляете на завод, его перерабатывают и из мусора получают энергию. Если есть мусор, из которого нельзя получить энергию, то вы его перерабатываете и получаете вторичную продукцию, которую далее продаете», - пояснила победительница всероссийского конкурса «Большая перемена» Анастасия Филькина.

Всеволод Ершов со своей командой рассказал о «Школе будущего».

«Должна учитывать индивидуальные особенности ребенка, то есть каждый ребенок может выбирать предметы, которые захочет. При этом в «Школе будущего» должна быть нацеленность на практику, то есть ребенок должен выходить во взрослую жизнь, уже имея какие-то навыки, и быть готовым к взрослой жизни», - отметил он.

Всего в конкурсе от Пензенской области приняли участие почти 7 000 старшеклассников. 73 из них стали полуфиналистами, 17 вошли в финал.

Трое получат по одному миллиону рублей на оплату обучения и до пяти баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы. Восьмерых ждет денежный приз в размере 200 000 рублей. Но главное, что все сурские умники и умницы достойно представили родной регион.

«Мы в Пензенской области такие - нам нужны победы. У нас очень организованно и хорошо прошла кампания, и педагоги, школы, управление образования, сами дети и их наставники подключились к этому проекту», - подчеркнул врио заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Он искренне позавидовал возможности современных школьников принимать участие в подобных конкурсах. Олег Ягов во времена своей учебы в основном ездил по трудовым лагерям.

«Большая перемена» станет ежегодной. В 2021-м попасть на нее смогут и ребята с 5-го по 7-й класс.

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Гость||

ЧТООО??

Гость||

Что-то никто у нас мусор не покупает для переработки в энершию, а наоборот только увеличивают стоимость услуг за вывоз мусора постоянно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Должна учитывать индивидуальные особенности ребенка, то есть каждый ребенок может выбирать предметы, которые захочет. При этом в «Школе будущего» должна быть нацеленность на практику
Хорошая идея, слышал подобные, но вот на практике еще нигде в РФ не применяли.

А ведь это будет настоящим и нужным образованием.

Достаточно начальной обязательной школы для всех, а дальше по индивидуальному выбору, даже можно на частные школы переходить, конкуренция в образ.процессе лишней не будет, школы будут стремиться завлечь учеников качеством и выбором образования, чтобы именно к ним шли.

Нет смысла в нынешнем обучении с 5 по 11 класс, эти знания для галочки - пустая трата детьми и родителями времени, средств и нервов. Не пригодятся большинству нигде, а если и нужны будут, то на практике обучатся позже и сами, без школьной программы.

Гость||

Вообщем,идём к платному образованию, причём образованными будут избранные...

Полишинель (гость)||

У меня тоже есть секрет. Расскажу за миллион .

Гость||

шапито

кукольный театр

Гость||

Гость писал(a):

Вообщем,идём к платному образованию, причём образованными будут избранные...
И это правильно, беспатно оставяить начальные школы, остальное сугубо по желанию.

Полностью 5-11 класс еще долго не уберут из бюджетной программы, такие деньжища там крутятся сейчас, рано.

Но хотя бы выбор в виде частных школ у детей появится, сравнить будет с чем, а не так как сейчас: всем обязательно учиться где места будут и как попало, т.е. по программе для всех без исключения.

Имя: Гость
Комментарий:

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