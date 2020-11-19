Пензенские школьники-миллионеры рассказали о победивших проектах

19.11.2020 | 19:10

Анастасия Филькина и Всеволод Ершов стали миллионерами несмотря на то, что учатся в одиннадцатом классе. Деньги они заработали своим трудом, точнее умом, попав в число победителей всероссийского конкурса «Большая перемена». Его финал прошел в «Артеке».

Анастасия представила экологический проект, который реально воплотить в жизнь.

«Вы покупаете мусор, допустим, из всей Пензы, отправляете на завод, его перерабатывают и из мусора получают энергию. Если есть мусор, из которого нельзя получить энергию, то вы его перерабатываете и получаете вторичную продукцию, которую далее продаете», - пояснила победительница всероссийского конкурса «Большая перемена» Анастасия Филькина.

Всеволод Ершов со своей командой рассказал о «Школе будущего».

«Должна учитывать индивидуальные особенности ребенка, то есть каждый ребенок может выбирать предметы, которые захочет. При этом в «Школе будущего» должна быть нацеленность на практику, то есть ребенок должен выходить во взрослую жизнь, уже имея какие-то навыки, и быть готовым к взрослой жизни», - отметил он.

Всего в конкурсе от Пензенской области приняли участие почти 7 000 старшеклассников. 73 из них стали полуфиналистами, 17 вошли в финал.

Трое получат по одному миллиону рублей на оплату обучения и до пяти баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы. Восьмерых ждет денежный приз в размере 200 000 рублей. Но главное, что все сурские умники и умницы достойно представили родной регион.

«Мы в Пензенской области такие - нам нужны победы. У нас очень организованно и хорошо прошла кампания, и педагоги, школы, управление образования, сами дети и их наставники подключились к этому проекту», - подчеркнул врио заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Он искренне позавидовал возможности современных школьников принимать участие в подобных конкурсах. Олег Ягов во времена своей учебы в основном ездил по трудовым лагерям.

«Большая перемена» станет ежегодной. В 2021-м попасть на нее смогут и ребята с 5-го по 7-й класс.