Начали действовать измененные правила дорожного движения

26.07.2025 | 15:03

В субботу, 26 июля, в России начали действовать новые правила дорожного движения. Изменения в КоАП РФ утвердил Совет Федерации.

Новые нормы уточняют, что должен делать водитель при появлении спецтранспорта с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Для обеспечения проезда таких машин необходимо перестроиться в соседнюю полосу или выполнить другой маневр, не противоречащий правилам дорожного движения.

Запрещается не только обгонять спецтранспорт, но и двигаться по соседней полосе с той же скоростью, что и он, создавая помехи.

Прежде правила устанавливали общую обязанность водителей уступать дорогу транспорту с включенными мигалками - без конкретизации порядка действий. Также был запрещен обгон таких машин.

Согласно принятым корректировкам, уступать дорогу требуется не только автомобилям с цветографической окраской (скорой помощи, полиции, пожарным), но и машинам с мигалками без специальных обозначений.

Нарушителям грозит штраф до 7 500 рублей. Предусмотрено и лишение водительских прав.