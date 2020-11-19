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Общество

+123 в Пензе: озвучена география новых случаев коронавируса в области

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В четверг, 19 ноября, в Пензенской области подтвердили еще 165 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном оперативном штабе, самое большое количество новых пациентов (123) зафиксировали в Пензе.

За сутки COVID-19 выявили у 18 жителей Пензенского района, 9 - Бессоновского, 3 - Иссинского, 2 - Бековского. По 5 случаев инфекции зарегистрировали в Шемышейском районе и ЗАТО Заречный.

Общее число зараженных в регионе достигло 18 421.

Среди новых пациентов 11 детей: четыре 17-летних, 16-летний, два 13-летних подростка, а также малыши 2 и 5 лет, 6- и 11-месячные.

Под наблюдением специалистов находятся 6 641 человек, сняты с него 45 497.

В вирусологической лаборатории на COVID-19 проверили 101 131 пациента (всего 104 096 исследований), в лабораториях лечебной сети - 327 745 (всего 354 143 исследования). За сутки было сделано 2 916 тестов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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