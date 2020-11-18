В Пензе новостройки готовят к приему переселенцев из ветхого жилья

18.11.2020 | 15:27

В Заводском районе Пензы готовятся принять новоселов два дома в квартале, ограниченном улицами Беляева, Литейной, Ударной и Воровского. Они предназначены для переселения горожан из аварийного жилья.

Речь о новостройках шла в среду, 18 ноября, на совещании в администрации Пензы.

Сейчас в первом строении ведется внутренняя отделка помещений и благоустройство двора. В частности, решается вопрос установки малых архитектурных форм на детской площадке. А резиновое покрытие уложат весной-летом следующего года, чтобы не испортить его в зиму.

Второе строение готовится к сдаче. В помещениях будет работать клининговая компания, чтобы люди получили чистое жилье с отделкой. До конца года ключи от квартир в этом доме должны вручить 123 семьям.

«Программа расселения ветхого жилья рассчитана с 2019 по 2025 год. На данном этапе планируется переселить 433 человека, проживающих в 225 жилых помещениях площадью 5 205,45 кв. м. Дома, в которых они обитают, были признаны аварийными до 1 января 2017 года», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Раньше горожане уезжали из ветхого жилья в микрорайон Заря, выросший на окраине областного центра. Однако год назад, в ноябре 2019-го, стало известно, что переселенцев будут направлять в новостройки в Заводском районе. Многие останутся в своем же районе, однако улучшат жилищные условия и будут пользоваться уже имеющейся развитой инфраструктурой.