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Общество | Пензенцев будут переселять из ветхого жилья в Заводской район

06.11.2019|09:21
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В 2020 году жители Пензы, покинувшие аварийное жилье, поедут не в Зарю, а в новостройки в Заводском районе. Об этом шла речь на планерке в мэрии в среду, 6 ноября.

«Большая часть горожан останутся в своем же районе, однако улучшат жилищные условия, к тому же социальная инфраструктура сохранится», - пояснил глава администрации города Андрей Лузгин.

Он поручил своему заместителю Юрию Ильину подготовить резервный список аварийных домов, которые могут быть включены в программу расселения, если какой-либо район не справится с реализацией программы. В этом случае можно будет попытаться включить в программу дома из дополнительного перечня.

В 2020-м в регионе хотят ввести в эксплуатацию 1 миллион 97 тысяч квадратных метров жилья, в 2021-м - 1 миллион 52 тысячи. В текущем году самый большой объем сдачи новостроек ожидается в Пензе – около 500 тысяч квадратных метров, а также в Пензенском районе - 160 тысяч, в Бессоновском - 56 тысяч и в Кузнецке - 45 тысяч.

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Гость|06.11.2019 09:39|

Расселите бараки от Леонидовского путепровода до Муравейника! Весь вид города и новой Набережной портят руины из позапрошлого столетия

Гость|06.11.2019 09:39|

Видно крах в нищей Пензе на ипотечном рынке жилья,.Кому лакомый кусок ?

Имя: Гость
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