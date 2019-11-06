06.11.2019 | 09:21

В 2020 году жители Пензы, покинувшие аварийное жилье, поедут не в Зарю, а в новостройки в Заводском районе. Об этом шла речь на планерке в мэрии в среду, 6 ноября.

«Большая часть горожан останутся в своем же районе, однако улучшат жилищные условия, к тому же социальная инфраструктура сохранится», - пояснил глава администрации города Андрей Лузгин.

Он поручил своему заместителю Юрию Ильину подготовить резервный список аварийных домов, которые могут быть включены в программу расселения, если какой-либо район не справится с реализацией программы. В этом случае можно будет попытаться включить в программу дома из дополнительного перечня.

В 2020-м в регионе хотят ввести в эксплуатацию 1 миллион 97 тысяч квадратных метров жилья, в 2021-м - 1 миллион 52 тысячи. В текущем году самый большой объем сдачи новостроек ожидается в Пензе – около 500 тысяч квадратных метров, а также в Пензенском районе - 160 тысяч, в Бессоновском - 56 тысяч и в Кузнецке - 45 тысяч.