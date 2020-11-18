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Общество

Стационар на ул. Гагарина готов стать госпиталем для больных COVID-19

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В среду, 18 ноября, в пресс-службе регионального министерства здравоохранения рассказали, что стационар клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина пока продолжает работу в штатном режиме.

В октябре сообщалось, что за счет медучреждения хотят увеличить коечный фонд для заразившихся коронавирусом пензенцев и разгрузить тем самым областную больницу, КИМ и больницу № 4.

Красная зона корпуса на улице Гагарина в настоящее время находится в резерве. В случае необходимости медучреждение станет ковидарием за двое суток.

«Стационар на Гагарина, 24, работает по двум профилям: неврология и кардиология. Здесь принимают пациентов с острой неврологической патологией, нарушениями мозгового кровообращения, то есть тех, у кого есть подозрение на инсульт, пациентов со стабильной стенокардией, инфарктами миокарда, при которых не требуется хирургическое вмешательство, и пациентов с гипертоническими кризами. Больница дежурит круглосуточно», - сообщили в пресс-службе областного минздрава.

На данный момент в регионе развернуто 2 792 инфекционные койки.

«По уровню заболеваемости COVID-19 Пензенская область находится на 33-м месте в РФ. Более половины случаев коронавируса приходится на областной центр. Структура заболеваемости по возрастному критерию выглядит следующим образом: пациенты 30-39 лет составляют 26% от общего числа заболевших, пациенты 40-64 лет - 32%, пациенты старше 65 лет - 25,7%», - добавили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Михаила Перекусихина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Так у нас же все хорошо. ПлатА. Зачем же перепрофилировать новые учреждения под ковид-госпитали? Не пора ли их использовать по прямому назначению - для лечения профильных больных?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В случае необходимости медучреждение станет ковидарием за двое суток.
новое слово в русском языке-ковидарий

Гость||

Да уж, в ковидарий как то не хочется, как в серпентарий.

Гость||

Лудше в обсерватор!

Гость||

А в биореактор не хочешь?

Гость||

Лучше ковидарий чем колумбарий.

Гость||

Ну и шутнике в Пензе))).Молодцы,чувство юмора присутствует,значит морально люди сильны,прорвемся во,чтобы -то не стало.

Гость||

Гость писал(a):

Лучше ковидарий чем колумбарий.
Чемодановский скотомогильник ждёт? Так лучше колумбарий...

Гость||

В клумбЕ сам располагайся,а здравомыслящем горожанам найдется нормальное место упокоения.

Гость||

Пролетарий, не нужен тебе ковидарий, лучше сходи в лупанарий, там отличный сценарий, дашь потом комментарий

Гость||

Отберите не дострой Интуриста у Тошира,они не собираются ни чего достраивать ,здание то само готово и сделайте там госпиталь для больных Ковидом.

Гость||

Что то учителя ныть перестали???

Гость||

Гость писал(a):

Чемодановский скотомогильник ждёт? Так лучше колумба
Иди, иди ацуда

Гость||

Да пусть забирают, все равно там не лечат

Имя: Гость
Комментарий:

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