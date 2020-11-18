Стационар на ул. Гагарина готов стать госпиталем для больных COVID-19

18.11.2020 | 12:07

В среду, 18 ноября, в пресс-службе регионального министерства здравоохранения рассказали, что стационар клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина пока продолжает работу в штатном режиме.

В октябре сообщалось, что за счет медучреждения хотят увеличить коечный фонд для заразившихся коронавирусом пензенцев и разгрузить тем самым областную больницу, КИМ и больницу № 4.

Красная зона корпуса на улице Гагарина в настоящее время находится в резерве. В случае необходимости медучреждение станет ковидарием за двое суток.

«Стационар на Гагарина, 24, работает по двум профилям: неврология и кардиология. Здесь принимают пациентов с острой неврологической патологией, нарушениями мозгового кровообращения, то есть тех, у кого есть подозрение на инсульт, пациентов со стабильной стенокардией, инфарктами миокарда, при которых не требуется хирургическое вмешательство, и пациентов с гипертоническими кризами. Больница дежурит круглосуточно», - сообщили в пресс-службе областного минздрава.

На данный момент в регионе развернуто 2 792 инфекционные койки.

«По уровню заболеваемости COVID-19 Пензенская область находится на 33-м месте в РФ. Более половины случаев коронавируса приходится на областной центр. Структура заболеваемости по возрастному критерию выглядит следующим образом: пациенты 30-39 лет составляют 26% от общего числа заболевших, пациенты 40-64 лет - 32%, пациенты старше 65 лет - 25,7%», - добавили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Михаила Перекусихина.