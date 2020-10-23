Сетевое издание|18+|Пятница|23 окт 2020|16:01
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Общество

В Пензенской области развернут еще 500 инфекционных коек

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В Пензенской области увеличат коечный фонд больниц и число сотрудников call-центра по вызову врача на дом. Соответствующее поручение в пятницу, 23 октября, дал губернатор Иван Белозерцев во время рабочей встречи с врио министра здравоохранения региона Александром Никишиным.

Сейчас в медучреждениях развернуто 2 644 койки, губернатор пообещал подписать постановление о выделении средств на организацию еще 500.

Также он предложил подумать над вопросом развертывания коек для среднетяжелых больных, состояние которых уже не вызывает опасений. Таким образом удастся разгрузить областную больницу, КИМ и клиническую больницу № 4.

«В Пензе и городе Заречном количество госпитализированных выше, чем в районах области. В качестве вариантов увеличения коечного фонда возможно оборудовать корпус 6-й городской больницы на улице Гагарина. В районах области свободные койки есть», - констатировал Александр Никишин.

По его словам, на выездах работают 139 бригад скорой помощи, количество вызовов и число госпитализированных не меняется на протяжении недели.

Что касается компьютерной томографии, то открываются дополнительные пункты ее проведения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

На три дня...

Гость||

Когда все это будет? Надо было ещё вчера! Хорошо, что хоть зашевелились, упыри!

Гость||

А до этого,где они завёрнутые лежали?

Гость||

Грибы собирал !

Гость||

Ну вот и действия наконец пошли: каникулы, койки, КТ!

Гость||

Не стыдно? До сих пор в аптеках нет масок по нормальной цене? Совесть есть? Господа чиновники! О чем все рапортуете????????

Гость||

Гость писал(a):

До сих пор в аптеках нет масок по нормальной цене?
В "Красно-белое" продавали маски по 2,54 руб. Вам туда! А в аптеках ничего нет ни арбидола, ни гриппферона - все смели.

Гость||

Судя по сегодняшней новости все грибы собраны, помыты, посушены и законсервированы на зиму

Гость||

Так на Гагарина уже выделили койки, массажисток перевели на Стасова, что за новость про "вчерашний день", свежее есть что-нибудь?

Гость||

И когда врачи будут приходить по вызову на дом в первый день вызова а не звонить каждый день в течение недели. Ждем, пока дома все поумирают, пока врачей дождемся. Почему такое отношение к людям? Почему больной с температурой часами ждут очереди на вызов врача. Он больной.

Гость||

500 коек кто обслуживать будет

Гость||

Гость писал(a):

500 коек кто обслуживать будет
Тут нет речи про обслуживание.тупо развернут 500 коек.ВСЁ!

Гость||

Вам хоть позвонили. А тут не врача, не звонка

Гость||

А как же супер российская вакцина от ковида и на подходе еще одна..... Почему вакцина есть, а ее не используют? Как же супер таблетки для лечения....

Гость||

ЗАЧЕМ ???????? мы ж на ПЛАТЕ?

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
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