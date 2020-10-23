В Пензенской области развернут еще 500 инфекционных коек

23.10.2020 | 14:17

В Пензенской области увеличат коечный фонд больниц и число сотрудников call-центра по вызову врача на дом. Соответствующее поручение в пятницу, 23 октября, дал губернатор Иван Белозерцев во время рабочей встречи с врио министра здравоохранения региона Александром Никишиным.

Сейчас в медучреждениях развернуто 2 644 койки, губернатор пообещал подписать постановление о выделении средств на организацию еще 500.

Также он предложил подумать над вопросом развертывания коек для среднетяжелых больных, состояние которых уже не вызывает опасений. Таким образом удастся разгрузить областную больницу, КИМ и клиническую больницу № 4.

«В Пензе и городе Заречном количество госпитализированных выше, чем в районах области. В качестве вариантов увеличения коечного фонда возможно оборудовать корпус 6-й городской больницы на улице Гагарина. В районах области свободные койки есть», - констатировал Александр Никишин.

По его словам, на выездах работают 139 бригад скорой помощи, количество вызовов и число госпитализированных не меняется на протяжении недели.

Что касается компьютерной томографии, то открываются дополнительные пункты ее проведения.