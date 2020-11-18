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Общество

Путин узнал о критической ситуации с койками в пензенских больницах

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В среду, 18 ноября, на совещании Президента Владимира Путина с членами Правительства РФ, которое прошло в режиме видео-конференц-связи, оценили ситуацию с коечным фондом в Пензенской области.

Как доложила зампред Правительста РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, медучреждения Сурского края заполнены пациентами с COVID-19 более чем на 90%. Область вошла в десятку регионов, ситуация с койко-местами в которых является критичной, наряду с Чувашской Республикой, Орловской, Ивановской, Самарской, Иркутской и Омской областями, Севастополем, республиками Коми и Мордовией.

Для разгрузки коечного фонда были введены новые правила, которые предусматривают выписку инфицированных из стационара даже без наличия отрицательного теста на коронавирус. Главным условием является значительное улучшение самочувствия, а также то, что пациенты будут долечиваться в отдельной комнате, находясь на самоизоляции.

На данный момент в области развернули 2 792 койки. В резерве находится красная зона в корпусе городской больницы № 6 на улице Гагарина. В случае необходимости и ухудшения ситуации с эпидемией ковидарий там готовы открыть в течение двух суток.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

И что ? Сколько больниц уже заложили ? Штуки три уже фундаменты подняли ? Бездельников с администраций распустили? На их территориях нужно размешать !

Гость||

Кто- то верит, что они будут нa сaмоизоляции домa?

Гость||

Затем все воровские бизнес инкубаторы, рамеевские и прочую ненужную дрянь распускать и все площадя под койки, местных работников в санитаров - дворников.

Гость||

Мы не на плате , мы в г.... А три дня выписали более тысячи человек, а к 18 числу ситуация вдруг стала критической и надо выписывать даже больных на доращивание на дому. Где же лежали все эти выписанные люди и что будет дальше?

Гость||

Затем стоит гостиница у современника, её тоже нужно изъять и запустить в областной больничный центр ! Только это нужно было начинать делать ещё год назад !!!!

Гость||

так можно еще поставить табуретки и доски сверху на них положить и вуаля... новая койка. В Кузнецке кажется такое практиковали.

Гость||

В связи с сложившейся ситуацией местный минздрав нужно разгонять кого увольнять кого с конфискацией !!! На конфискованное в спешном порядке начинать строить модульные больницы !!! И у китайцев арендовать врачей.

Гость||

Гость писал(a):

Кто- то верит, что они будут нa сaмоизоляции домa?
Не переживай, сколько тех кому просто не сделали анализ? Они все ходят по магазинам и аптекам, кто то на работу ездит.

Гость||

Врать да воровать.

Гость||

Гость писал(a):

В связи с сложившейся ситуацией местный минздрав нужно разгонять кого увольнять кого с конфискацией !!! На конфискованное в спешном порядке начинать строить модульные больницы !!! И у китайцев арендовать врачей.
Вы правы, тем более примеры уже есть, когда министра здравоохранения омской области уволили после инцидента со скорыми. Посмотрим как Пензенская область отреагирует.

Гость||

Гость писал(a):

Затем стоит гостиница у современника, её тоже нужно изъять и запустить в областной больничный центр ! Только это нужно было начинать делать ещё год назад !!!!
Гостиница «Интурист» в частной собственности. Как и канатная дорога. Не забывай что ты всё это одобрил.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как доложила зампред Правительста РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, медучреждения Сурского края заполнены пациентами с COVID-19 более чем на 90%.
На данный момент по их же статистике больных с Ковид-19 в области 4 305 чел на 1 305 563 чел. жителей области ,получается что мобилизационную советскую медицину эти реформаторы уничтожили полностью и если случиться война или катастрофа с химическим и биологическим заражением ,то народу будет конец ,так как медицина вообще не готова .Давно пора всех кто задумал и проводил эту реформу медицины в стране судить как изменников Родины.

Гость||

Гость писал(a):

Гостиница «Интурист» в частной собственности. Как и канатная дорога. Не забывай что ты всё это одобрил.
И снова одобрю. А ты поскачи.

Гость||

Гость писал(a):

Гостиница «Интурист» в частной собственности. Как и канатная дорога. Не забывай что ты всё это одобрил.
Может ты это и одобрял,я нет.Пусть либо достраивают здание ,либо оно переходит в гос.собственность,к тому же не понятно сколько налог за землю.А вообще то у нас не СССР.

Гость||

ВУЗы пустуют.Но коммуникации не отключены, отапливаются в холостую. Чем не больницы? После использования, провести дезинфекцию.

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Имя: Гость
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