Путин узнал о критической ситуации с койками в пензенских больницах

18.11.2020 | 16:29

В среду, 18 ноября, на совещании Президента Владимира Путина с членами Правительства РФ, которое прошло в режиме видео-конференц-связи, оценили ситуацию с коечным фондом в Пензенской области.

Как доложила зампред Правительста РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, медучреждения Сурского края заполнены пациентами с COVID-19 более чем на 90%. Область вошла в десятку регионов, ситуация с койко-местами в которых является критичной, наряду с Чувашской Республикой, Орловской, Ивановской, Самарской, Иркутской и Омской областями, Севастополем, республиками Коми и Мордовией.

Для разгрузки коечного фонда были введены новые правила, которые предусматривают выписку инфицированных из стационара даже без наличия отрицательного теста на коронавирус. Главным условием является значительное улучшение самочувствия, а также то, что пациенты будут долечиваться в отдельной комнате, находясь на самоизоляции.

На данный момент в области развернули 2 792 койки. В резерве находится красная зона в корпусе городской больницы № 6 на улице Гагарина. В случае необходимости и ухудшения ситуации с эпидемией ковидарий там готовы открыть в течение двух суток.