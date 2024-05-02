Главам районов объявят взыскания за отсутствие благоустройства

02.05.2024 | 16:01

В Пензенской области привлекут к ответственности глав районов, проявивших недостаточное внимание к вопросам благоустройства. Такое распоряжение отдал губернатор на заседании правительства в четверг, 2 мая.

«Готовьте письма в собрания представителей муниципальных образований, инициируйте объявления главам взысканий за некачественную санитарную уборку населенных пунктов», - поставил подчиненным задачу Олег Мельниченко.

В предпраздничные и выходные дни представители регионального министерства ЖКХ и ГЗН выезжали в проверкой в городские округа и муниципальные районы области.

«Результаты показали, что основной упор делается на содержание районных центров и их центральных улиц, окраины зачастую остаются без внимания. В зеленую зону, где работа была бы выполнена на отлично, включить некого», - подвел итоги министр ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин.

В желтую зону попали Пенза, Заречный, Башмаковский, Бековский, Вадинский, Наровчатский и Лопатинский районы, перечислили в региональном правительстве. В остальных муниципальных образованиях работу признали неудовлетворительной, выявив несанкционированные свалки, некачественную уборку улиц, мусор около кладбищ.

«Это не те итоги, которые жители Пензенской области должны видеть. Не проведен мелкоямочный ремонт дорог, пыль на улицах. Технику для муниципалитетов мы купили, но результата нет. Много вопросов по уборке кладбищ, а у нас впереди День Победы и Радоница, люди пойдут к местам захоронений», - подытожил Олег Мельниченко.

Он потребовал от глав районов исправить ситуацию. Проверяющие продолжат выезды на места.

Ранее месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов в Пензенской области был продлен до 1 июля.