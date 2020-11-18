На территории Пензенской области активно устанавливают памятники

Знать и уважать прошлое - значит, уверенно чувствовать себя в настоящем и не думать с печалью о будущем. В год юбилея Великой Победы в Пензенской области активно реализуется региональная программа «Комплексное развитие сельских территорий».
Богом забытое, но не забытое людьми село Малыгино когда-то внесло свой вклад в разгром фашистов. На деревенском кладбище появился мемориал с именами местных героев.
«120 человек ушло из Малыгина, а не вернулось 72. Все они - здесь. Самым трудным было собрать списки. Нужно было каждую фамилию привязать конкретно к какой-то семье», - сообщила жительница села Воробьевка Шемышейского района Татьяна Филимонова.
За время Великой Отечественной войны в село Синодское с фронта не вернулись 213 человек. В их честь создан обновленный мемориал.
«Эта программа предусматривала софинансирование областного бюджета, местного и внебюджетных источников. Поговорили с людьми, они откликнулись, местные предприниматели вложились в наш проект. Получился замечательный памятник, мы установили плиты с фамилиями», - рассказала глава администрации Синодского сельсовета Шемышейского района Ольга Дудина.
В Мачкасах Каржимантского сельсовета уже 38 лет стоит над горой Алеша. Памятник пришел в упадок. В этом году ему дали вторую жизнь.
«Когда шел митинг у памятника, у людей были слезы, что мы это сделали. Мы увековечили память дедов, прадедов, которые погибли в Великой Отечественной войне», - отметил глава администрации Каржимантского сельсовета Шемышейского района Николай Демкин.
В самой Шемышейке обновляется парк Победы. Реконструкция идет ускоренными темпами. Уже в следующем году сердце районного центра будет не узнать.
«Зеленые насаждения в виде туй и других растений, кроме этого, будет организована подсветка памятника, деревьев. Будут установлены уличные диваны, созданы комфортные условия для жителей нашего села», - пояснила заместитель главы администрации Шемышейского района Зинаида Гордеева.
Особенностью программы развития территорий Пензенской области, которая реализуется при поддержке губернатора, является то, что в ней активное участие принимают обычные люди, готовые помочь своей малой родине.
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