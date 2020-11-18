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Общество

На территории Пензенской области активно устанавливают памятники

Печать

Знать и уважать прошлое - значит, уверенно чувствовать себя в настоящем и не думать с печалью о будущем. В год юбилея Великой Победы в Пензенской области активно реализуется региональная программа «Комплексное развитие сельских территорий».

Богом забытое, но не забытое людьми село Малыгино когда-то внесло свой вклад в разгром фашистов. На деревенском кладбище появился мемориал с именами местных героев.

«120 человек ушло из Малыгина, а не вернулось 72. Все они - здесь. Самым трудным было собрать списки. Нужно было каждую фамилию привязать конкретно к какой-то семье», - сообщила жительница села Воробьевка Шемышейского района Татьяна Филимонова.

За время Великой Отечественной войны в село Синодское с фронта не вернулись 213 человек. В их честь создан обновленный мемориал.

«Эта программа предусматривала софинансирование областного бюджета, местного и внебюджетных источников. Поговорили с людьми, они откликнулись, местные предприниматели вложились в наш проект. Получился замечательный памятник, мы установили плиты с фамилиями», - рассказала глава администрации Синодского сельсовета Шемышейского района Ольга Дудина.

В Мачкасах Каржимантского сельсовета уже 38 лет стоит над горой Алеша. Памятник пришел в упадок. В этом году ему дали вторую жизнь.

«Когда шел митинг у памятника, у людей были слезы, что мы это сделали. Мы увековечили память дедов, прадедов, которые погибли в Великой Отечественной войне», - отметил глава администрации Каржимантского сельсовета Шемышейского района Николай Демкин.

В самой Шемышейке обновляется парк Победы. Реконструкция идет ускоренными темпами. Уже в следующем году сердце районного центра будет не узнать.

«Зеленые насаждения в виде туй и других растений, кроме этого, будет организована подсветка памятника, деревьев. Будут установлены уличные диваны, созданы комфортные условия для жителей нашего села», - пояснила заместитель главы администрации Шемышейского района Зинаида Гордеева.

Особенностью программы развития территорий Пензенской области, которая реализуется при поддержке губернатора, является то, что в ней активное участие принимают обычные люди, готовые помочь своей малой родине.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Восточное кладбище когда в нормальный вид приведут??

Гость||

В селе Чубаровка Колышлейского района постамент памятника Дважды Герою Советского Союза В.А. Глазунову ни к Дню Победы, ни к Дню ВДВ не привели в порядок.

Имя: Гость
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