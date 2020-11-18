Многие пензенцы болеют коронавирусом в легкой форме

18.11.2020 | 18:34

Часть взрослого населения Пензенской области оказалась нетрудоспособной. Людей в полном расцвете сил больше других атакуют различные вирусы и инфекции, включая COVID-19. Эпидемический порог заболеваемости превышен на 111% - такие цифры приводит глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин. Но есть и хорошие новости.

«Хочу отметить, что заболеваемость внебольничной пневмонией на 46-й неделе составила 47,1% на 100 000 населения, то есть имеется снижение на 17,8%. Идет тенденция на убыль по внебольничным пневмониям», - сообщил Михаил Перекусихин.

А вот коронавирус на территории губернии по-прежнему свирепствует, ежедневно отправляя на больничную койку десятки пензенцев: детей, взрослых, пенсионеров.

Так, например, за минувшие сутки инфицированными оказались еще 164 жителя региона. Двое мужчин скончались. Это данные оперативного штаба.

Кстати, многие болеют в легкой форме, а значит, госпитализация им не требуется. Всю необходимую медицинскую помощь они получают, находясь на амбулаторном лечении, сообщил врио министра здравоохранения Александр Никишин.

«На эти цели нам было выделено 49 миллионов. В настоящее время около 97% законтрактовано, около 3% - в ближайшее время», - пояснил он.

Деньги идут в том числе и на закупку лекарственных средств от коронавируса. Около 600 пациентов в Пензенской области с подтвержденной инфекцией бесплатно получили все необходимые препараты для лечения на дому.