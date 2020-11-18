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Общество

Многие пензенцы болеют коронавирусом в легкой форме

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Часть взрослого населения Пензенской области оказалась нетрудоспособной. Людей в полном расцвете сил больше других атакуют различные вирусы и инфекции, включая COVID-19. Эпидемический порог заболеваемости превышен на 111% - такие цифры приводит глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин. Но есть и хорошие новости.

«Хочу отметить, что заболеваемость внебольничной пневмонией на 46-й неделе составила 47,1% на 100 000 населения, то есть имеется снижение на 17,8%. Идет тенденция на убыль по внебольничным пневмониям», - сообщил Михаил Перекусихин.

А вот коронавирус на территории губернии по-прежнему свирепствует, ежедневно отправляя на больничную койку десятки пензенцев: детей, взрослых, пенсионеров.

Так, например, за минувшие сутки инфицированными оказались еще 164 жителя региона. Двое мужчин скончались. Это данные оперативного штаба.

Кстати, многие болеют в легкой форме, а значит, госпитализация им не требуется. Всю необходимую медицинскую помощь они получают, находясь на амбулаторном лечении, сообщил врио министра здравоохранения Александр Никишин.

«На эти цели нам было выделено 49 миллионов. В настоящее время около 97% законтрактовано, около 3% - в ближайшее время», - пояснил он.

Деньги идут в том числе и на закупку лекарственных средств от коронавируса. Около 600 пациентов в Пензенской области с подтвержденной инфекцией бесплатно получили все необходимые препараты для лечения на дому.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Когда начнут строить крематорий и выполнять все рекомендации Роспотребнадзора?

Вот уже попали в чёрный список к федералам,на карандаш взяли...

Гость||

Абсолютно никакой помощи амбулаторным не оказывается,врач за 4 недели больничного так и не пришел ни разу,а лекарств никто и не предложил,хотя ни раз звонили и говорили,что есть необходимость в них,в аптеках лекарства отсутствуют и лечиться нечем...вот какая правда...

Гость||

Интересно,по какому принципу выбираются пациенты,которые заслужили бесплатные лекарственные средства,а которые не заслужили. При условии, что диагноз подтвержден. Очень интересно узнать???

Гость||

А как узнать, чем ты болен, легкой формой ковида или ОРВИ, если врач пришла, осмотрела пациента, а мазок сказала, что при температуре ниже 38 не берут.

Гость||

Видимо,ставить себе диагнозы по интернету.

Гость||

Если многие болеют в легкой форме, то кто лежит в больницах? И как узнали о легкой форме, если тесты делаются единицам. Если в больницы кладут все выявленных , значит это тяжелые и среде тяжелые больные, чтобы использовать 2900 коек нужно было в течении двух недель класть в стационар всех выявленных 160человек в день. В течеНии четырех дней выздоровивших более 1200. Какими больными тогда занят весь конечный фонд и где эти самые легкие больные и как их выявили? Никишин врет как всегда и наплевать ему на москву и на слова президента.

Гость||

Ну сколько там можно бумажки перебирать, читать нам эту статистику, да сделайте хоть один конкретный шаг, решитесь, хотя бы сделайте дистанционку на 1 месяц,. Что такое две недели каникул для сдерживания пандемиии. Может хоть Роспотребнадзора примет решение. Это что в Пензе за власть, ни губернатор, ни министр здравоохранения этот вопрос не решают. Что Собянина будем ждать? Яжматери самое главное отправили детишек в школу,а сами успокоились. Пусть учителя работают, они обязаны. Я не учитель , но спокойно могу помочь ребёнку с учебой. И не могу рисковать , у меня дома человек ,после операции на сердце. Это И.А.хорошо, сел и поехал в Москву,

Гость||

Ну сколько там можно бумажки перебирать, читать нам эту статистику, да сделайте хоть один конкретный шаг, решитесь, хотя бы сделайте дистанционку на 1 месяц,. Что такое две недели каникул для сдерживания пандемиии. Может хоть Роспотребнадзора примет решение. Это что в Пензе за власть, ни губернатор, ни министр здравоохранения этот вопрос не решают. Что Собянина будем ждать? Яжматери самое главное отправили детишек в школу,а сами успокоились. Пусть учителя работают, они обязаны. Я не учитель , но спокойно могу помочь ребёнку с учебой. И не могу рисковать , у меня дома человек ,после операции на сердце. Это И.А.хорошо, сел и поехал в Москву,

——

Вирус не опасен для подавляющего большинства

Гость||

Какой забавный пухляш на фото.

Гость||

С такой пачкой не один корововирус не возьмет!И маска не нужна! Сразу видно,человек о России-матушке и её многострадальном народе,думает денно и нощно!

Гость||

И фамилия соответствует

Гость||

Вот это ряха слов нет

Гость||

Зачем оскорблять человека, это уж слишком. нормальный человек такое не напишет.

Гость||

МОСКВА, 18 ноября. Разрыв трубы с кислородом произошел в больнице для больных коронавирусом в Коммунарке в Новой Москве. Об этом в среду сообщил источник в экстренных службах.

Имя: Гость
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