У троих пензенцев выявили гепатит при бесплатном тестировании

21.07.2025 | 11:07

В июле жители Пензы могут в любой вторник пройти экспресс-тестирование на вирусные гепатиты В и С. 15-го числа этой возможностью воспользовались 79 человек, и у троих результат на гепатит С оказался положительным.

Их пригласили на дообследование в областной центр спецвидов медицинской помощи, сообщили в учреждении.

Акция по экспресс-тестированию на гепатиты проводится с 10:00 до 13:00 по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 20. Пройти обследование и получить консультацию врача-инфекциониста может любой желающий, это бесплатно.

У пензенцев есть еще два дня, чтобы принять участие, - 22 и 29 июля, уточнили в центре спецвидов медпомощи.

В Пензенской области в 2024 году вирусный гепатит С впервые диагностировали у 418 человек. Заболевание опасно тем, что на начальной стадии зачастую никак себя не проявляет. Когда фиксируются симптомы, восстановить функцию печени уже крайне сложно.