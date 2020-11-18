Две трети новых больных COVID-19 проживают в Пензе

18.11.2020 | 13:09

В среду, 18 ноября, региональный оперштаб подтвердил информацию о 164 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки, опубликованную на сайте стопкоронавирус.рф.

Среди инфицированных - пять несовершеннолетних в возрасте 9, 12, 13 и 17 (двое) лет. Итого количество заболевших детей и подростков составляет 1 266.

Почти две трети пациентов - 106 человек (64%) находятся в Пензе. 24 заболевших в Пензенском, 11 - в Бессоновском, 9 - в Кузнецком районах, по 4 - в Заречном, Иссинском и Лопатинском районах, по 1 - в Городищенском и Пачелмском районах.

Общее количество инфицированных достигло 18 256. Под наблюдением находятся 6 675 человек, сняты с контроля 45 161.

За время пандемии в вирусологической лаборатории центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области проверили 100 638 человек, провели 103 583 исследования. В лабораториях лечебных учреждений обследовано 325 322 человека, проведено 350 768 тестов.

Суммарный охват населения региона тестированием на коронавирус составляет 32,63%.