В Пензе впервые провели гибридную урологическую операцию

В областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко впервые в регионе провели гибридную операцию урологического профиля. 74-летней пациентке удалили крупный камень из мочеточника, искривленного на фоне сдавления сосудами.
«Выполнение стандартного трансуретрального лазерного дробления камня во время операции не представилось возможным из-за перегиба мочеточника и невозможности подвести ни ригидный, ни гибкий эндоскоп к камню», - пояснил заведующий урологическим отделением № 1, к. м. н. Михаил Миронов.
Решение о применении лапароскопии медики приняли во время операции. Мочеточник высвободили из зарубцевавшихся тканей и избавили от сдавления. Определить, где находится камень, мешали утолщение и воспаление стенок органа.
«Для его обнаружения в разрез стенки лоханки был проведен тонкий фиброуретеронефроскоп, который позволил выполнить инспекцию полостной системы почки и мочеточника», - рассказал Михаил Миронов.
Далее конкремент удалили и установили в мочеточник стент для дренажа.
Послеоперационный период прошел благополучно. После 5-дневного пребывания в стационаре пациентка отправилась домой.
Преимущество гибридных вмешательств заключается в возможности удалить все камни за 1 операцию и ускорить восстановление после хирургического воздействия, пояснили в областном минздраве.
Новости по теме
- В Иссе ремонт больницы вышел на завершающий этап
- В Пензе онколог рассказала о лучших продуктах для профилактики рака
- У 6 635 жителей региона выявили злокачественные новообразования
- В пензенской больнице № 4 появилось новое оборудование
- Дневную сонливость назвали поводом насторожиться
- В каменской больнице открыли обновленное наркоотделение
- В Никольске открыли обновленную женскую консультацию
- У жителей Пензенской области большой риск возникновения инсульта
- В Пензенской области будут бороться со сбоями при записи на прием к врачу
- В Пензе спасли 15-летнюю девочку с пневмококковым менингитом
Последние новости
- 7 ноября ожидается самая сильная геомагнитная буря года
- Баня в Ахунах закрылась спустя полтора года после ремонта
- Пензенцы старше 55 лет стали чаще пользоваться ИИ
- В Иссе ремонт больницы вышел на завершающий этап
- Участники СВО могут сэкономить до 500000 рублей на покупке квартиры
- В Пензе продлили срок капитального ремонта Дома молодежи
- 7 ноября в отдельных микрорайонах Пензы отключат свет
- Обязательную регистрацию кошек и собак хотят запустить в 2026 году
- Россиянам предложили выдавать именные лекарственные сертификаты
- 6 ноября в Пензенской области осадков не прогнозируется
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!