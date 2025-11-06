Общество

В Пензе впервые провели гибридную урологическую операцию

В областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко впервые в регионе провели гибридную операцию урологического профиля. 74-летней пациентке удалили крупный камень из мочеточника, искривленного на фоне сдавления сосудами.

«Выполнение стандартного трансуретрального лазерного дробления камня во время операции не представилось возможным из-за перегиба мочеточника и невозможности подвести ни ригидный, ни гибкий эндоскоп к камню», - пояснил заведующий урологическим отделением № 1, к. м. н. Михаил Миронов.

Решение о применении лапароскопии медики приняли во время операции. Мочеточник высвободили из зарубцевавшихся тканей и избавили от сдавления. Определить, где находится камень, мешали утолщение и воспаление стенок органа.

«Для его обнаружения в разрез стенки лоханки был проведен тонкий фиброуретеронефроскоп, который позволил выполнить инспекцию полостной системы почки и мочеточника», - рассказал Михаил Миронов.

Далее конкремент удалили и установили в мочеточник стент для дренажа.

Послеоперационный период прошел благополучно. После 5-дневного пребывания в стационаре пациентка отправилась домой.

Преимущество гибридных вмешательств заключается в возможности удалить все камни за 1 операцию и ускорить восстановление после хирургического воздействия, пояснили в областном минздраве.

Источник — фото Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко
