Благоустройство экопарка «Ласточкины горы» идет полным ходом

18.11.2020 | 19:27

Завершается благоустройство экопарка «Ласточкины горы». Рабочие заканчивают строительство лестничного марша. Теперь подниматься и спускаться станет гораздо проще. На берегу водоема появились две удобные скамейки вместо привычных бревен и урны.

Ломать - не строить, говорят представители инициативной группы, которые приводят в порядок территорию в районе Западной Поляны. Вырванные с корнем урны, исписанные деревянные скамейки - такая неприятная картина открывается перед глазами пензенцев.

Вандалы вынуждают рабочих заканчивать с одним объектом и тут же начинать восстанавливать испорченные.

Прочный, но ненатуральный материал решено было использовать для строительства лестницы в экопарке не потому, что могут сломать. Деревянная конструкция долго бы не просуществовала, сгнив из-за перепадов температур и влажности, в связи с чем подрядчики выбрали металл. Сетка ступеней не позволит скапливаться снегу, он должен проваливаться вниз, а значит, его не нужно чистить зимой.

Технологию, которую, кстати, применяют при возведении лестничных маршей на горнолыжных курортах, пензенцы уже успели опробовать.

«Какие молодцы, что сделали, а то было трудно спускаться по горе, падали», - отметила жительница Пензы Алла Масютина.

Такое преображение «Ласточкиных гор» стало возможным благодаря городскому конкурсу на право получения субсидий на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления.

«Мы хотели бы такую практику распространять и на другие наши микрорайоны, и нам нужны инициативные группы. Не всегда нужно вкладывать 100 миллионов рублей, чтобы сделать какую-то зеленую зону удобной и комфортной для живущих рядом. Есть такие примеры в других городах и в муниципалитетах Пензенской области. Эту работу мы в 2021 году обязательно продолжим», - сообщил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Привести в надлежащий вид зеленый уголок, расположенный практически в центре города, хотели давно. Осенью 2020-го за работу взялись две профсоюзные и одна общественная организации. Оценить их труд можно будет уже на следующей неделе, когда завершится часть благоустройства.

Это лишь первые ласточки - нужно еще почистить пруд, обновить велотрассу и обустроить родник.