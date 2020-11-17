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Общество

В 2021 году на содержание кладбищ в Пензе направят 13 млн рублей

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На рассмотрении проекта бюджета Пензы на 2021 год, которое состоялось в понедельник, 16 ноября, начальник финансового управления Ольга Завьялкина осветила выделение средств для сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Она подчеркнула, что в проекте на ЖКХ предусмотрено более 2 млрд рублей. Эти деньги направят на снос аварийного жилья, обновление схемы теплоснабжения города, благоустройство скверов, бульваров и памятников, содержание и ремонт дорог, уличное освещение, реконструкцию хоккейных площадок.

Кроме того, в планах отлов 149 безнадзорных животных, из которых 100 стерилизуют и вернут на прежние места обитания, 49 усыпят. Эвтаназия предусмотрена для особей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или последствиями острых травм, несовместимыми с жизнью. На эти цели направят свыше полумиллиона рублей.

«Также Ольга Завьялкина довела до сведения присутствующих, что в следующем году предполагается уделять повышенное внимание содержанию мест захоронения. Для этого в бюджете предусмотрено более 13 млн рублей, что на 7,3 млн больше, чем в 2020 году», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Тема уборки и содержания кладбищ волнует многих пензенцев. Жалобы на стихийные свалки и заросшие бурьяном территории поступают от них регулярно.

«Завалено мусором с весны, а скоро зима. И никому нет дела. Сколько об этом писали, а воз и ныне там», - посетовал в соцсети горожанин и поделился снимками удручающих груд сухой травы, венков и пластиковых цветов, скопившихся рядом с могилами.

В начале ноября сотрудники регионального минлесхоза обнаружили стихийные свалки на Ахунском, Восточном, Митрофановском, Новозападном и ряде других кладбищ. На них были сгружены скошенная трава, старые венки, цветы, полиэтиленовые пакеты, пластик и другие отходы. Также комиссия отметила переполненные контейнеры с аналогичным содержимым. Информацию об этом направили в органы местного самоуправления.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Крематорий?

Гость||

Гость писал(a):

Крематорий?
Земли штоль мало?

Гость||

Миллионы распилят и откатят, а беспорядок на кладбищах останется.

Гость||

Да директора кладбищ в день зарабатывают по 150-400 тыщ,а тут им ещё подарок

Гость||

penzainform.ru писал(a):

обновление схемы теплоснабжения города
что такое схема теплоснабжения?

Гость||

Хм,а куда уходят те тонны денг которые они выманивают по своим коммерческим услугам ???

Имя: Гость
Комментарий:

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