С момента первого заражения человека коронавирусом прошел год

17.11.2020 | 19:53

Совсем не праздничная дата: вирус, унесший жизни почти полутора миллионов человек, отмечает свою годовщину. 17 ноября 2019-го в провинции Хубэй 55-летний китаец обратился к врачу по поводу симптомов, схожих с признаками COVID-19. Позже о страшной заразе узнал весь мир.

В Пензенской области за время пандемии инфицированными оказались уже более 18 000 жителей региона. 166 новых случаев за минувшие сутки - это данные оперативного штаба.

Между тем Роспотрбнадзор сообщил об изменениях санитарных правил по профилактике заболевания. Они касаются, в частности, диагностики.

«Устанавливается требование, что с момента поступления биоматериала в лабораторию до момента выдачи результата должно пройти не более 48 часов. Сразу хочу сказать, что на поликлиники возложена обязанность доставки биоматериала на исследование в лабораторию, выдача результата пациенту тоже осуществляется поликлиникой. То есть будем считать, что эти 48 часов даны лаборатории», - отметила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Выздоровевших разрешено выписывать после одного отрицательного ПЦР-теста, а не двух, как это было раньше. Тот, кто имел контакт с заболевшим и самоизолировался, через две недели теперь может смело выходить на работу или учебу без обязательного анализа на COVID-19.

«Конечно же, если нет никаких проявлений коронавирусной инфекции и не было в течение этих 14 дней. Изменения, внесенные в санитарные правила, необходимы, чтобы оптимизировать процесс лабораторного обследования коронавирусных больных и для увеличения охвата населения тестами», - пояснила Вера Быкова.

Эти нормативы выросли: следует проводить не менее 200 анализов на 100 000 жителей. В Пензенском регионе данный показатель выше.