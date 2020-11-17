РПН: В Пензе заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 73,2%

Во вторник, 17 ноября, региональное управление Роспотребнадзора обнародовало данные о заболеваемости ОРВИ на минувшей неделе, с 9-го по 15-е число.
За этот период специалисты зарегистрировали 4 603 случая респираторной инфекции, что превысило показатели предыдущей недели на 13,6%.
Высокий уровень заболеваемости отмечается в Кузнецке, Сердобском, Башмаковском, Нижнеломовском, Пачелмском, Каменском, Мокшанском районах, а также в Пензе и Бессоновском районе.
На минувшей неделе в областном центре к медикам с ОРВИ обратилось 1 935 человек (+4,8% по сравнению с предыдущей неделей). Эпидпорог в Пензе превышен на 73,2%.
В области продолжается иммунизация населения от гриппа. По состоянию на 17 ноября прививку сделали 51,7% жителей региона.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
На фото гардероб почти полностью отжатого в пользу спортсменов корпуса № 5 взрослой поликлиники № 2 на улице Володарского, 34.