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Общество

РПН: В Пензе заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 73,2%

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Во вторник, 17 ноября, региональное управление Роспотребнадзора обнародовало данные о заболеваемости ОРВИ на минувшей неделе, с 9-го по 15-е число.

За этот период специалисты зарегистрировали 4 603 случая респираторной инфекции, что превысило показатели предыдущей недели на 13,6%.

Высокий уровень заболеваемости отмечается в Кузнецке, Сердобском, Башмаковском, Нижнеломовском, Пачелмском, Каменском, Мокшанском районах, а также в Пензе и Бессоновском районе.

На минувшей неделе в областном центре к медикам с ОРВИ обратилось 1 935 человек (+4,8% по сравнению с предыдущей неделей). Эпидпорог в Пензе превышен на 73,2%.

В области продолжается иммунизация населения от гриппа. По состоянию на 17 ноября прививку сделали 51,7% жителей региона.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

На фото гардероб почти полностью отжатого в пользу спортсменов корпуса № 5 взрослой поликлиники № 2 на улице Володарского, 34.

Гость||

Так стоп. Так это не ковид а ОРВИ обычное? А что тогда 160+ пишут коронарных? Это же ОРВИшные все

Гость||

теперь и обычные сезонные пневмонии подключатся,крах полный

Имя: Гость
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