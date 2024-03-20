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Из жизни

Пензенец наказал предпринимателя, обманувшего его с установкой окон

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В Пензе суд взыскал с индивидуального предпринимателя крупную сумму в пользу клиента, который заказал окна и не дождался их.

2 июня прошлого года горожанин заключил с бизнесменом в салоне «Домовой» договор на изготовление и монтаж оконных конструкций и балконных рам. В документе был обозначен срок выполнения работ - 50 рабочих дней с момента согласования материалов и поступления денег.

Пензенец перечислил предоплату - 77 000 рублей - в день заключения договора, поэтому ожидал оказания услуги не позднее 11 августа.

Однако в срок окна установлены не были. Миновали лето, сентябрь. Пензенец звонил предпринимателю, писал, просил вернуть деньги или выполнить работу, но ничего не добился. 26 октября он обратился с письменным заявлением о возврате уплаченного аванса - и снова безрезультатно.

Тогда горожанин попросил юридической помощи в областном управлении Роспотребнадзора. Специалисты оформили иск и подали в суд. Тот встал на сторону потребителя.

«Исковые требования удовлетворены, суд решил взыскать с исполнителя уплаченную по договору сумму 77 000 руб., неустойку в размере 46 200 pyб., компенсацию морального вреда в размере 2 000 руб. и штраф в сумме 62 600 руб. за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя», - сообщили в управлении Роспотребнадзора.

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