Депутатов попросили сесть и подумать, где взять деньги на наказы

17.11.2020 | 10:10

В понедельник, 16 ноября, в Пензенской думе началось рассмотрение бюджета города на 2021 год.

Начальник Финансового управления города Пензы Ольга Завьялкина озвучила основные параметры городской казны.

Предполагается, что общий объем доходов в будущем году составит 14 млрд 213 млн 739,7 тыс. рублей, расходов - 14 млрд 283 млн 132,6 тыс. рублей. Таким образом, дефицит составит 69 млн 392,9 тыс. рублей.

Как и в прошлом году, возник вопрос о финансировании программы выполнения наказов избирателей. Точнее, о его отсутствии: в проекте бюджета оно не предусмотрено. На эти деньги депутаты в своих избирательных округах благоустраивали дворы и ремонтировали школы.

В разные годы на каждый округ из городского бюджета направлялась определенная сумма. В 2017 году она составляла 1,5 млн, в 2018-м народным избранникам выделялось по 2 млн рублей.

В 2019-м мнения думцев нового созыва разделились: одни просили увеличить сумму до трех миллионов рублей, другие предлагали вообще не давать депутатам денег. В итоге депутатам-одномандатникам выделили по 2 млн рублей, а тем, кто прошел по партийным спискам - по 1 млн.

В этом году в проекте бюджета средств на реализацию наказов избирателей вообще не заложено.

Заместитель главы города Юрий Зиновьев высказал идею на каждый округ выделить по 2 млн. Однако поступило и другое предложение - на депутатов-списочников запланировать, как и в прошлом году, 1 млн.

«Глава города Владимир Мутовкин призвал коллег сесть и подумать, откуда возможно взять деньги на данную статью расходов», - сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы.