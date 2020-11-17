Сетевое издание|18+|Вторник|17 ноя 2020|10:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Депутатов попросили сесть и подумать, где взять деньги на наказы

Печать

В понедельник, 16 ноября, в Пензенской думе началось рассмотрение бюджета города на 2021 год.

Начальник Финансового управления города Пензы Ольга Завьялкина озвучила основные параметры городской казны.

Предполагается, что общий объем доходов в будущем году составит 14 млрд 213 млн 739,7 тыс. рублей, расходов - 14 млрд 283 млн 132,6 тыс. рублей. Таким образом, дефицит составит 69 млн 392,9 тыс. рублей.

Как и в прошлом году, возник вопрос о финансировании программы выполнения наказов избирателей. Точнее, о его отсутствии: в проекте бюджета оно не предусмотрено. На эти деньги депутаты в своих избирательных округах благоустраивали дворы и ремонтировали школы.

В разные годы на каждый округ из городского бюджета направлялась определенная сумма. В 2017 году она составляла 1,5 млн, в 2018-м народным избранникам выделялось по 2 млн рублей.

В 2019-м мнения думцев нового созыва разделились: одни просили увеличить сумму до трех миллионов рублей, другие предлагали вообще не давать депутатам денег. В итоге депутатам-одномандатникам выделили по 2 млн рублей, а тем, кто прошел по партийным спискам - по 1 млн.

В этом году в проекте бюджета средств на реализацию наказов избирателей вообще не заложено.

Заместитель главы города Юрий Зиновьев высказал идею на каждый округ выделить по 2 млн. Однако поступило и другое предложение - на депутатов-списочников запланировать, как и в прошлом году, 1 млн.

«Глава города Владимир Мутовкин призвал коллег сесть и подумать, откуда возможно взять деньги на данную статью расходов», - сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pgduma.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Из карманов скинуться =)

Гость||

Всех сажать будут?

Гость||

Что бы думать, нужны мозги, а у депутатов их нет! есть только сверх алчность власти и денег!

Гость||

Наши депутаты за наши с вами деньги , лавочки устанавливают и дорожки ремонтируют, сами мы их выбирали, а что видим плата за капитальный ремонт плата за ЖКХ. плата за проезд все дорожает, а наши избранники помалкивают. за 2 лет не разу не было снижения цен, а только их рост и наши депутаты для улучшения нашей с вами жизни не чего не делают.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте