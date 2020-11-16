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Общество

В Городищенском районе начали строить новый газопровод

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Специалисты компании «Газпром газораспределение Пенза» приступили к строительству межпоселкового газопровода в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области протяженностью 12 км.

По итогам сдачи объекта будет газифицировано более 1 000 жилых домовладений, а также социально значимые учреждения.

На данном этапе завершены подготовительные мероприятия, проведена разбивка и расчистка трассы для прокладки газопровода высокого давления. В процессе - сварочные и земляные работы по монтажу и укладке полиэтиленовой трубы.

«Одно из приоритетных направлений программы газификации регионов РФ - улучшение условий жизни населения. После завершения строительства новый межпоселковый газопровод создаст условия для комфортной жизни жителей одного из самых больших татарских сел в Европе», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» Игорь Борисов.

АО «Газпром газораспределение Пенза» входит в группу ООО «Газпром межрегионгаз». Компания обеспечивает снабжение природным газом 693 населенных пунктов, более 451 тысячи квартир и домовладений, 282 сельскохозяйственных, 1 486 промышленных и 6 138 коммунально-бытовых потребителей. АО «Газпром газораспределение Пенза» обслуживает 14 758,28 км газопроводов.

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