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Общество

Пензенцам рекомендовали выбирать время для визита в торговые центры

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В понедельник, 16 ноября, в региональном управлении Роспотребнадзора жителям области рекомендовали выбирать время для посещения торговых центров. Эта мера также поможет снизить риск заражения коронавирусом.

Рекомендация появилась под постом губернатора Ивана Белозерцева в аккаунте социальной сети Instagram. Пензячка с ником yuliapershkova обратилась к главе региона с просьбой ужесточить ограничительные меры.

«Закройте школы, закройте крупные ТЦ или контролируйте поток людей, кинотеатры, игровые площадки, батуты и т. д. Зайдите в «Буртасы», там народу на кружки - не протолкнешься, ни присесть, ни переодеться, ни повесить куртку. Я не понимаю, что, занятия гимнастикой и плавание в данный момент в пандемию жизненно необходимы?» - написала женщина.

Представитель регионального управления Роспотребнадзора ответил, что образовательные учреждения сами принимают решение о переходе на дистанционное обучение, а информация о работе ДС «Буртасы» принята во внимание.

«Посетителям торговых центров необходимо обратить внимание на период наиболее высокой загрузки торговых объектов в обеденное и вечернее время и скорректировать их посещение исходя из этого», - добавили в ведомстве.

10 ноября стало известно, что в регионе ввели новые ограничения в связи с распространением коронавируса. Так, до 26-го числа запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий, курение кальянов в ночных клубах, на дискотеках, в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Кроме того, предприятия, на которых проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия или оказываются услуги общественного питания, не должны принимать посетителей с 23:00 до 6:00. Лица, не достигшие возраста 18 лет, не могут находиться в торговых центрах и фуд-кортах без сопровождения родителей или иных законных представителей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

себе рекомендуйте, нашлись рекомендаторы хреновы

Гость||

Никогда ни одна школа ничего сама не решала и не решает- все по четким приказам сверху!

Гость||

А за чемpenzainform.ru писал(a):

ограничительные меры.
А что у нас еще остались люди которые бояться подхватить ковид? так такие должны сидеть дома и не шастать.

Гость||

Да пошли к черту. Когда хочу, тогда хожу

Гость||

Если власти не вводят ЧС карантин значит обстановка с вирусом нормальная и властями контролируемая.

И с этим нельзя согласится да люди болеют но и выздоравливают ну а смертность случается это же вирус.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

образовательные учреждения сами принимают решение о переходе на дистанционное обучение
откуда у них компетенции для принятия таких решений? Откуда они знают что пора? Там директора вирусологи? Хватит спихивать ответственность.

Гость||

Если власти не вводят ЧС карантин значит обстановка с вирусом нормальная и властями контролируемая.

И с этим нельзя согласится да люди болеют но и выздоравливают ну а смертность случается это же вирус.

——

Все верно, вирус не опасен для подавляющего большинства

Гость||

Все пройдут через этот вирус а там кому как повезет

Гость||

Д чтож там за болезные то комментируют у него в инстаграме

Гость||

Кто боится разаразиться пусть дома сидят. Не ходит не в магазин, не на кружки, не на массовые мероприятия. Причем тут другие люди. Вот я не желаю заболеть и сижу дома. Это право каждого человека

Гость||

Достало уже все.Ничем вы не остановите вирус.Все правильно и переболеют все. Где вакцина хваленая или все это ляля.

Гость||

По торговым центрам в будни все ходят вечером, днем люди работают

Гость||

У нас третий этап снятия ограничений! А то что больницы переполнены больными с коронавирусной инфекцией, это они сами виноваты! Кальян курили с 23:00 до 6:00, вот и результат!

Гость||

«Закройте школы, закройте крупные ТЦ или контролируйте поток людей, кинотеатры, игровые площадки, батуты и т. д. Зайдите в «Буртасы», там народу на кружки - не протолкнешься, ни присесть, ни переодеться, ни повесить куртку. Я не понимаю, что, занятия гимнастикой и плавание в данный момент в пандемию жизненно необходимы?» - написала женщина. А ЗАЧЕМ ЭТОЙ ЖЕНЩИНЕ ХОДИТЬ В "БУРТАСЫ"??? СИДИ ДОМА,СОБЛЮДАЙ ОГРАНИЧЕНИЯ,

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Зайдите в «Буртасы», там народу на кружки - не протолкнешься, ни присесть, ни переодеться, ни повесить куртку. Я не понимаю, что, занятия гимнастикой и плавание в данный момент в пандемию жизненно необходимы?» - написала женщина.
Кто тебя посылает то ? Сиди дома, не отсвечивай. А то прутся в общественные места, а потом - жалуются. Не ходите в магазины, не занимайтесь спортом, не кушайте - это вредно. Наденьте маску и лежите, пока "с косой" к вам не придёт.

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Имя: Гость
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