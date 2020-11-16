Пензенцам рекомендовали выбирать время для визита в торговые центры

16.11.2020 | 17:34

В понедельник, 16 ноября, в региональном управлении Роспотребнадзора жителям области рекомендовали выбирать время для посещения торговых центров. Эта мера также поможет снизить риск заражения коронавирусом.

Рекомендация появилась под постом губернатора Ивана Белозерцева в аккаунте социальной сети Instagram. Пензячка с ником yuliapershkova обратилась к главе региона с просьбой ужесточить ограничительные меры.

«Закройте школы, закройте крупные ТЦ или контролируйте поток людей, кинотеатры, игровые площадки, батуты и т. д. Зайдите в «Буртасы», там народу на кружки - не протолкнешься, ни присесть, ни переодеться, ни повесить куртку. Я не понимаю, что, занятия гимнастикой и плавание в данный момент в пандемию жизненно необходимы?» - написала женщина.

Представитель регионального управления Роспотребнадзора ответил, что образовательные учреждения сами принимают решение о переходе на дистанционное обучение, а информация о работе ДС «Буртасы» принята во внимание.

«Посетителям торговых центров необходимо обратить внимание на период наиболее высокой загрузки торговых объектов в обеденное и вечернее время и скорректировать их посещение исходя из этого», - добавили в ведомстве.

10 ноября стало известно, что в регионе ввели новые ограничения в связи с распространением коронавируса. Так, до 26-го числа запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий, курение кальянов в ночных клубах, на дискотеках, в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Кроме того, предприятия, на которых проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия или оказываются услуги общественного питания, не должны принимать посетителей с 23:00 до 6:00. Лица, не достигшие возраста 18 лет, не могут находиться в торговых центрах и фуд-кортах без сопровождения родителей или иных законных представителей.