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Общество

Пензенцам разъяснили, в каких случаях школы перейдут на онлайн-обучение

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Министерство образования Пензенской области дало новые разъяснения о переходе школ на дистанционное обучение.

10 ноября стало известно, что оперативный штаб региона рекомендовал рассмотреть вопрос о продлении школьных каникул в связи с подъемом заболеваемости коронавирусом. Кроме того, согласно изменениям в постановление о введении режима повышенной готовности, образовательные учреждения области перейдут на удаленное обучение в случае выявления в них COVID-19. На какой срок, в документе не разъясняется.

Такое решение вызвало множество вопросов у пензенцев. Свои обращения они разместили под постом в аккаунте губернатора Ивана Белозерцев в соцсети Instagram.

«Ну а почему нельзя сделать смешанное обучение? Две недели через две: дистанционка - очно. На очном разбирать новый материал по максимуму, без дз и контрольных, а на дистанционном повторение с дз. А не так, чтобы все скинуть на самостоятельное изучение», - предложила пользовательница с ником olgapolinevskaya.

Ей ответил представитель регионального минобра: «Решение о выборе режима обучения принимает сама образовательная организация. Обратитесь к директору школы для решения данного вопроса».

Он добавил, что каждый муниципалитет и школа самостоятельно определят, продлить ли каникулы и перейти ли на уроки онлайн, ориентируясь на эпидемическую ситуацию.

Также представитель министерства отметил, что руководство школ должно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, которые предписывают, какие меры следует принять в случае выявления коронавируса как среди учеников, так и среди педагогов.

11 ноября, губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям области через социальные сети и подчеркнул, что о массовом дистанционном обучении речи сейчас не идет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

пользовательница с ником olgapolinevskaya
Она наверное немного не в себе или под препаратами.

Гость||

Москва перешла, наши все скопируют, никто не будет брать на себя ответственность.

Гость||

Вот так разъяснили, что никто ничего не понял!? Никто не хочет брать на себя ответственность за принятое решение?!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он добавил, что каждый муниципалитет и школа самостоятельно определят, продлить ли каникулы и перейти ли на уроки онлайн, ориентируясь на эпидемическую ситуацию.
Москва говорит регионы сами решают, регион говорит школы сами решают.

Гость||

Студентов российских вузов переводят на удаленное обучение до 6 февраля 2021 года, следует из приказа министерства образования и науки РФ.

Гость||

Школа говорит учителя сами решают, учителя говорят ученики сами решают. Что тут непонятного, хочешь ходи, хочешь не ходи.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.11.2020 14:25|

Школа говорит учителя сами решают, учителя говорят ученики сами решают. Что тут непонятного, хочешь ходи, хочешь не ходи.

чо не панятна...в молельню... тама и учене и лечене...

Имя: Гость
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