Пензенцам разъяснили, в каких случаях школы перейдут на онлайн-обучение

12.11.2020 | 14:00

Министерство образования Пензенской области дало новые разъяснения о переходе школ на дистанционное обучение.

10 ноября стало известно, что оперативный штаб региона рекомендовал рассмотреть вопрос о продлении школьных каникул в связи с подъемом заболеваемости коронавирусом. Кроме того, согласно изменениям в постановление о введении режима повышенной готовности, образовательные учреждения области перейдут на удаленное обучение в случае выявления в них COVID-19. На какой срок, в документе не разъясняется.

Такое решение вызвало множество вопросов у пензенцев. Свои обращения они разместили под постом в аккаунте губернатора Ивана Белозерцев в соцсети Instagram.

«Ну а почему нельзя сделать смешанное обучение? Две недели через две: дистанционка - очно. На очном разбирать новый материал по максимуму, без дз и контрольных, а на дистанционном повторение с дз. А не так, чтобы все скинуть на самостоятельное изучение», - предложила пользовательница с ником olgapolinevskaya.

Ей ответил представитель регионального минобра: «Решение о выборе режима обучения принимает сама образовательная организация. Обратитесь к директору школы для решения данного вопроса».

Он добавил, что каждый муниципалитет и школа самостоятельно определят, продлить ли каникулы и перейти ли на уроки онлайн, ориентируясь на эпидемическую ситуацию.

Также представитель министерства отметил, что руководство школ должно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, которые предписывают, какие меры следует принять в случае выявления коронавируса как среди учеников, так и среди педагогов.

11 ноября, губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям области через социальные сети и подчеркнул, что о массовом дистанционном обучении речи сейчас не идет.